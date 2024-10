So süß gratuliert Ryan Reynolds BFF Hugh zum Geburtstag

Es ist aktuell die wohl am meisten gefeierte Männerfreundschaft in Hollywood: Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (56) sind nicht nur Schauspielkollegen, sondern auch BFFs. Das macht der Mann von Blake Lively (37) nun auf Instagram mit lieben Worten deutlich – sein Kumpel feiert nämlich heute seinen Geburtstag. "Ich hoffe, wir können das noch machen, bis wir 90 sind. Alles Gute, Hugh. Viele Jahre, viele Abenteuer", schwärmt der Deadpool & Wolverine zu einigen Fotos der beiden über die vergangenen Jahre hinweg. Auf einem lächeln sich Ryan und Hugh überglücklich an, auf einem anderen besuchen sie ein Fußballspiel zusammen.

Kleiner Funfact über Ryan und Hugh: Sie teilen sich ihren Geburtstagsmonat. Während der "Logan"-Star am 12. Oktober seinen Ehrentag hat, ist sein Freund am 23. Oktober dran. Vor wenigen Tagen zelebrierten sie das bereits. Dazu gab es einen leckeren, mit Blumen verzierten Kuchen. "Oktober ist der beste Monat für Kumpelgeburtstage. Ein perfekter Herbsttag, der mit zwei der besten früh gefeiert wird", schrieb Filmregisseur Shawn Levy (56) zu einer Aufnahme des Tortenspektakels. Ryan und Hugh sind für viele Fans wohl schon gefühlt eine Ewigkeit befreundet – genau genommen seit über 17 Jahren.

Hugh gehört praktisch zu Ryans Familie. "Meine Kinder lieben 'The Greatest Showman' und als ich um die Ecke kam, sah ich, wie meine Kinder singen und tanzen und auf der Couch herumspringen, während Hugh vor dem Fernseher steht und mit meinen Kindern alle Szenen nachspielt", berichtete der 47-Jährige im Juli auf einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash. Hugh verbringt offenbar viel Zeit mit seinem Kumpel, dessen Frau und ihren Kindern – eigentlich ja was Schönes. "Zumindest bis die Kinder angefangen haben, mich Dad zu nennen", erklärte der X-Men-Star dazu.

Instagram / slevydirect Ryan Reynolds und Hugh Jackman im Oktober 2024

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihren Töchtern

