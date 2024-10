Das sind die neuesten Entwicklungen im Fall um P. Diddy

Um Skandal-Rapper P. Diddy (54) kehrt einfach keine Ruhe ein. Der Musiker sitzt zwar seit Mitte September im Gefängnis, doch beinahe jeden Tag kommen neue heftige Enthüllungen über ihn ans Licht. So wurde Sean Combs beispielsweise auch von seinem ehemaligen Personaltrainer verklagt – ihn soll er 2022 auf einer Party unter Drogen gesetzt und missbraucht haben, wie Page Six berichtete. Stichwort: Illegale Substanzen – auch hierzu gibt es erschreckende Anschuldigungen. Promiflash bringt euch in diesem Video auf den neuesten Stand!

