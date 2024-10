Doch gut bei Kasse? Armie Hammer gönnt sich NBA-Dauerkarten

Armie Hammer (38) behauptete, finanzielle Probleme zu haben – das sah jüngst aber ganz anders aus: Der Schauspieler besuchte gemeinsam mit seinem ehemaligen Assistenten Jeremy Cahen ein Basketballspiel der Los Angeles Clippers. Am Mittwoch, dem 23. Oktober, saßen die beiden in der ersten Reihe beim Spiel gegen die Phoenix Suns im Intuit Dome in Inglewood, Kalifornien. Auf Instagram teilte Jeremy ein Foto von sich und Armie, auf dem beide lässig mit Sonnenbrillen posieren und sichtlich gut gelaunt sind. Armie teilte den Schnappschuss ebenfalls in seiner Story und kommentierte: "Wenn dein ehemaliger Assistent vier Courtside-Tickets für die L.A. Clippers für die nächsten vier Jahre kauft ... "

Der gemeinsame Auftritt der beiden erfolgte fast zwei Monate, nachdem sich Armie offen zu seinen vermeintlichen Geldproblemen geäußert hatte. Ende August verkündete der Filmdarsteller in einem Video auf Social Media, dass er seinen Pickup-Truck verkaufen würde, da er sich die Benzinkosten nicht mehr leisten könne. Er erwähnte auch, dass er in eine neue Wohnung ziehen und ein neues Leben in Los Angeles beginnen würde.

Armie Hammer ist bekannt für Filme wie "Call Me by Your Name" und "The Social Network". Mit seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers (42) hat er zwei Kinder, die neunjährige Harper und den siebenjährigen Ford. Die Scheidung des Paares wurde im Juni 2023 abgeschlossen, nachdem Elizabeth im Jahr 2020 die Auflösung der Ehe beantragt hatte. In den vergangenen Jahren stand Armie oft im Fokus der Medien, da ihm Kannibalismus vorgeworfen wurde. Im "Painful Lessons"-Podcast fasste Armie diese schwere Zeit mit den Worten zusammen: "Es war ein Tod des Egos, ein Tod der Karriere."

Anzeige Anzeige

Instagram / pauly0x Armie Hammer mit seinem Ex-Assistenten Jeremy Cahen, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer, Januar 2018

Anzeige Anzeige