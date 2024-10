Krasse Veränderung: Cillian Murphy hat jetzt graue Haare

Cillian Murphy (48) überrascht mit einer Typveränderung! Bei der Premiere seines neuesten Films "Small Things Like These" in London präsentierte der Schauspieler seine neue Haarfarbe: Seine vorher dunkelbraunen Haare sind nun grau-blond! Aber auch der Rest seines Looks kann sich sehen lassen. Der Ire kombinierte eine dunkle Hose mit einem khakifarbenen Oberteil und einer orangenen Jacke. Auf dem roten Teppich wurde er begleitet von seinen Co-Stars Drew Vinton, Enda und Eileen Walsh, Alan Moloney und Emily Watson (57).

Dass der 48-Jährige seine Haarpracht verändert hat, hat auch einen Grund: Vor Kurzem haben die Dreharbeiten für den langersehnten Peaky Blinders-Film begonnen. Worum es in dem Streifen geht, ist bisher nicht bekannt, allerdings hat Netflix laut Variety jüngst ein erstes Foto von Cillians Charakter Tommy Shelby veröffentlicht – mit grauen Haaren. Neben dem Oscar-Preisträger kehren einige weitere altbekannte "Peaky Blinders"-Gesichter wie Sophie Rundle (36), Ian Peck und Ned Dennehy zurück. Aber auch neue Schauspieler wie Barry Keoghan (32) und Rebecca Ferguson (38) sind dabei.

Cillian ist schon seit mehreren Jahrzehnten als Schauspieler aktiv, weltweite Bekanntheit erlangte er aber durch seine Rolle als Birminghamer Gangster Tommy Shelby. Vergangenes Jahr beeindruckte er in Christopher Nolans (54) "Oppenheimer", in dem er den theoretischen Physiker J. Robert Oppenheimer verkörperte. Dafür gewann er sogar einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Privat hält sich der irische Schauspieler gerne zurück und genießt die Zeit mit seiner Familie fernab des Rampenlichts.

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

