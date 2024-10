Liam Payne (†31) hatte viel "kindliche Lebensfreude" in sich

Vor wenigen Tagen starb Liam Payne (✝31) auf tragische Weise. Der One Direction-Star fiel von einem Balkon eines Hotels in Buenos Aires und starb. Die Nachricht löste weltweit Bedauern aus und zahlreiche Personen aus Liams Umfeld meldeten sich mit Geschichten über den Verstorbenen. Siân Welby, eine Radiomoderatorin, die ihn gut kannte, schwärmt im Interview mit People von Liams Lebensfreude: "Er war immer für einen Scherz zu haben und spielte bei allem mit, was man ihm vorwarf. In einem meiner Interviews mit ihm ließ er mich buchstäblich mit einem Elektroschocker auf ihn einschlagen!"

Der "Strip That Down"-Interpret habe nie vergessen, wo er herkommt: "Trotz all des Ruhms und des Erfolgs kam er immer als ein sehr bodenständiger Junge rüber, der seine Wurzeln nicht vergessen hat." Siân werde nie vergessen, wie sie Liam einst ein Geburtstagsgeschenk machte, über das er sich sehr freute: "Ich erinnere mich, dass ich ihm Batman-Legos zum Geburtstag geschenkt habe, weil ich wusste, dass er Batman liebt! Er war überglücklich und nahm es nach dem Interview mit. Er hatte wirklich diese freche, kindliche Lebensfreude."

Liam hinterlässt seine Eltern Geoff und Karen, seine beiden Schwestern Ruth und Nicola sowie seine Freundin Kate Cassidy und seinen siebenjährigen Sohn Bear aus seiner früheren Beziehung mit Cheryl Cole (41). In einem emotionalen Statement auf Instagram versuchte Kate, ihre Emotionen zu verarbeiten und enthüllte ganz nebenbei, dass sie und der Musiker heimlich Hochzeitspläne schmiedeten: "Vor ein paar Wochen saßen wir an einem schönen Abend draußen und manifestierten unser gemeinsames Leben. Ich habe deine Notiz immer bei mir, auch wenn du sagtest, ich soll sie mir nicht ansehen. Darauf stand: 'Ich und Kate sind binnen eines Jahres verlobt/verheiratet und für immer zusammen'."

Instagram / sianwelby Siân Welby und Liam Payne

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im August 2024