Sarah Jessica Parker glänzt in Pink bei "And Just Like That"

Sarah Jessica Parker (59) ist im Moment schwer beschäftigt – sie dreht in der Weltmetropole New York City die lang ersehnte dritte Staffel der HBO-Serie "And Just Like That"! Jetzt gibt es neue Schnappschüsse vom Set der Produktion, die Sarah in ihrer ikonischen Rolle als Carrie Bradshaw zeigen. Am Dienstag strahlte sie während der Dreharbeiten in einem Traum aus Pink: Sie trug einen regelrechten Barbie-Look, bestehend aus einem Tüllrock und einem glitzernden Oberteil.

Ihren mädchenhaften Prinzessinnen-Style perfektionierte die Darstellerin mit einem passenden rosafarbenen Fascinator auf ihrem Kopf und High Heels, natürlich ebenfalls in der Farbe Pink. Gegen etwas kühlere Temperaturen schützte sie sich mit einem lässigen karierten Trenchcoat. In der Hand hielt sie zudem eine Designer-Handtasche und ein Buch. Die Aufnahmen geben auch ein wenig Aufschluss darüber, worum es inhaltlich bei der Szene gehen könnte. Sarah schien in ihrer Rolle gut gelaunt zu sein, während sie mehrere Kuchen in eine Bäckerei hereintrug. Möglicherweise stand also eine größere Party an, oder sie unterstützte einen Freund mit helfender Hand.

Die Produktion der dritten Staffel hat bereits Anfang Mai dieses Jahres begonnen und seitdem wurden die Stars schon mehrfach am Set im Big Apple erwischt. Zuletzt durften sich Fans der Show über die Sichtung von Sarah an der Seite von Kollege John Corbett (63), der den Charakter Aidan Shaw verkörpert, freuen. Wie es scheint, können die Zuschauer ihre Taschentücher bereitstellen. Auf den Schnappschüssen befand sich das Leinwandpaar in einer innigen Umarmung und einer allem Anschein nach ziemlich traurigen Situation.

Jose Perez / Backgrid / Action Press Sarah Jessica Parker in New York City, Oktober 2024

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA John Corbett und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That", September 2024

