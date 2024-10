Selten? "Love Island"-Yasin kommt bei den Ladys schlecht an

Yasin Mohamed (33) gilt als echter Frauenheld. In der Vergangenheit stand der Realitystar bereits des Öfteren für seine zahlreichen Liebesaffären im Fokus. Doch in der aktuellen Love Island VIP-Staffel wird er seinem Namen nicht so wirklich gerecht. Im Gegenteil: Die Ladys zeigen kaum Interesse an dem Casanova. "Ich bin voll frustriert heute, ich glaube, keine Frau will mich hier drin", gesteht sich Yasin in der aktuellen Folge traurig ein. Sichtlich mitgenommen erklärt er: "Für mich persönlich ist das einfach eine ganz, ganz ungewöhnliche Situation, die ich so nicht kenne."

Fans des Formats wissen, für Singles, die nicht vercoupelt sind, kann das "Love Island"-Abenteuer sehr schnell vorbei sein. Yasins letzte Hoffnung ist deshalb, dass seine Mitstreiterin Melissa Damilia (29) ihn bei der Paarungszeremonie wählt. Doch Marcellino Kremers macht ihm große Konkurrenz. "Was soll ich machen? Marcellino hängt dauernd bei Melissa am Arsch", schüttet der sonst so selbstbewusste TV-Star seinem Freund Gigi Birofio (25) und Yeliz Koc (30) sein Herz aus.

Bei "Love Island" erlebt Yasin derzeit eine für ihn ungewöhnliche Situation. Erst kürzlich zeigte sich der Realitystar schon einmal von einer ganz anderen Seite. In einem Instagram-Video machte der 33-Jährige ein emotionales Geständnis. "Ich sag' es, wie es ist, es geht mir teilweise psychisch sehr schlecht", gestand er sichtlich berührt im Netz und erklärte: "Ich hab auch meine inneren Dämonen, mit denen ich zu kämpfen habe und das sind nicht wenige. Das sind auch schwerwiegende Sachen, da sind auch Traumas, alles Mögliche."

RTL II Melissa Damilia und Yasin Mohamed bei "Love Island VIP"

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

