So süß turteln John Mulaney und Olivia bei Preisverleihung

Olivia Munn (44) nahm am Donnerstag gemeinsam mit ihrem Ehemann John Mulaney (42) an den InStyle Imagemaker Awards 2024 in Los Angeles teil. Auf Instagram teilte die Schauspielerin Fotos von der Veranstaltung und den ihnen zugewiesenen Platzkärtchen. Während auf Olivias Platzkarte ihr Name stand, war Johns mit "Mr. Olivia Munn" beschriftet. "Er hat meinen Namen angenommen", scherzte Olivia zu der Aufnahme. Bei der Preisverleihung überreichte John seiner Frau den Woman of Impact Award, was die Anwesenden und Fans besonders rührte.

Olivia wurde für ihren unermüdlichen Einsatz für die Gesundheit von Frauen ausgezeichnet – etwas, was ihr sehr am Herzen liegt. Im April 2023 wurde bei der zweifachen Mutter beidseitiger Brustkrebs diagnostiziert. Durch das Teilen ihrer persönlichen Geschichte erreichte sie unzählige Frauen und motivierte viele, sich ebenfalls untersuchen zu lassen. John lobte in seiner Rede den Mut und die Stärke seiner Frau, wie People berichtete: "Olivia rettet Leben, indem sie ihre Wahrheit spricht. Das überrascht mich nicht." Laut dem nationalen Krebsinstitut stiegen die Aufrufe des Brustkrebs-Risiko-Assessments um 4000 Prozent, nachdem Olivia ihre Geschichte öffentlich geteilt hatte. Auf der Bühne sorgte das Paar abschließend noch für einen süßen Moment: Sie küssten sich liebevoll, während Nat King Coles' "Tis Autumn" im Hintergrund spielte.

Olivia und John sind bereits seit 2021 ein Paar. Im November desselben Jahres begrüßten die Schauspielerin und der Komiker auch schon ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – Söhnchen Malcolm wurde geboren. Im Juli 2024 gab sich das Paar schließlich das Jawort. Vor wenigen Monaten folgte das nächste Highlight: Mithilfe einer Leihmutter bekamen sie ihre Tochter Mei, welche das Familienglück krönte.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn Platzkarten von Olivia Munn und ihrem Mann John Mulaney, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige