So war Mikes Antrag im Promi-BB-Container für Leyla Lahouar

Leyla Lahouar (28) durfte während ihrer Teilnahme bei Promi Big Brother wohl ihr persönliches kleines Wunder erleben. Die Reality-TV-Bekanntheit bekam live im Fernsehen von ihrem Partner Mike Heiter (32) die Frage aller Fragen gestellt. Vor tausenden Zuschauern hatte sie den Antrag mit einem überglücklichen "Ja" beantwortet – und nun ist sie mit ihrem Liebsten verlobt. Dass der Love Island-Star in der Show wirklich vor seiner Freundin auf die Knie gegangen ist, war für Leyla wohl genau das Richtige. "Also ich war einfach nur überglücklich und für mich war das perfekt, weil man muss auch nicht immer den größten Tamtam machen und ich war einfach happy", erklärt sie Promiflash bei den Bunte New Faces Awards Music 2024.

Gerechnet habe die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin wohl nicht im Geringsten damit. Auch als Mike auf einmal mit einer Flasche Champagner und Gläsern im Raum stand, ahnte sie nichts. "Ich war komplett geflasht, aber weil ich es überhaupt nicht erwartet habe. Ich dachte 'Champagner, geil, wir können jetzt alle anstoßen' und auf einmal hatten wir wirklich einen krassen Grund, anzustoßen", erinnert sich Leyla im Interview mit Promiflash an den glücklichen Moment zurück.

Man könnte meinen, das Fernsehen spiele in der Beziehung von Mike und Leyla eine große Rolle. Immerhin hatten sie sich zu Beginn des Jahres während der Teilnahme am Dschungelcamp kennengelernt. Nachdem sie sich im Anschluss dann ineinander verliebten und eine Beziehung eingegangen waren, folgte nun der Antrag vor der Kamera. Wird die Hochzeit der beiden auch im TV stattfinden? "Wir könnten das auf jeden Fall in Erwägung ziehen", erklärte die 28-Jährige gegenüber Bild und ihr Verlobter stimmte zu: "Das können wir machen!"

Joyn Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"

ActionPress/AEDT Leyla Lahouar und Mike Heiter im Oktober 2024

