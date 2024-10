Nach TV-Antrag: Wollen Mike Heiter und Leyla im TV heiraten?

Leyla Lahouar (28) bekam von ihrem Freund Mike Heiter (32) im Promi Big Brother-Container einen Heiratsantrag. Sind damit nun auch die Weichen für eine Hochzeit live vor Kameras gestellt? Im Bild-Interview verrät Leyla: "Wir könnten das auf jeden Fall in Erwägung ziehen." Auch ihr Verlobter findet: "Das können wir machen!" Auch ein Teil der Siegprämie soll in die Zeremonie fließen. "Von den 100.000 Euro wird auf jeden Fall etwas in eine geile Traumhochzeit fließen", erklärt Leyla.

Schon im nächsten Jahr soll es so weit sein, verrät Mike dem Blatt: "Wir haben noch keinen Hochzeitstermin, wir gehen vom nächsten Jahr aus. Wir müssen aber gucken, ob da was frei ist." Der Moment, als der Love Island-Star um die Hand seiner Liebsten angehalten hat, sei etwas ganz Besonderes für die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin gewesen: "Mein Herz hat gepumpt wie sonst was und dann war ich nur noch überglücklich."

An diejenigen, die an der Echtheit des Antrags zweifeln, richtet Mike deutliche Worte: "Im TV war das spontan. Generell war es zwar geplant, aber erst fürs nächste Jahr. Aber dann dachte ich mir: Warum soll ich warten, wenn ich die perfekte Frau habe?" Unter anderem bezeichnete Cecilia Asoro (28) den Kniefall als "schrecklich". Leyla kontert: "Cecilia ist eine verlorene Seele, die gerade verlassen wurde. Deshalb schießt sie gegen Leute, die glücklich sind. Statt so neidisch zu sein, sollte sie an sich selbst arbeiten."

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter im August 2024

Anzeige Anzeige

Joyn Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige