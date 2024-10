"Sozusagen Single": Kriselt es bei Sofía Vergara und Justin?

Ist bei Sofía Vergara (52) und ihrem Lover Justin Saliman etwa der Wurm drin? In einem Interview mit Us Weekly erwähnte die Schauspielerin vor etwa zwei Wochen: "Ich bin Single ... also sozusagen Single." Das ließ die Gerüchteküche brodeln, denn bisher wirkten die beiden immer super verliebt. Jetzt tauchen neue Bilder auf, die die "Modern Family"-Darstellerin und den Orthopäden bei einem Date in Los Angeles zeigen. Ist also doch alles gut zwischen den beiden Turteltauben? Auf den Bildern, die JustJared vorliegen, sitzen sie gemeinsam in einem Restaurant und später fahren sie in seinem Auto davon – wobei sich die gebürtige Kolumbianerin vor den Paparazzi versteckt und in ihrem Sitz wegduckt.

Dass sie sich selbst als "sozusagen Single" betitelt, könnte aber auch nur eine Taktik sein, um die Medien zu verwirren. Denn Sofía gestand schon im Mai gegenüber People, dass es nicht immer so einfach für sie sei, jemanden zu daten. "In der Öffentlichkeit zu daten, ist eine große Herausforderung! Alles wird immer so übertrieben dargestellt. Dinge werden oft einfach nicht richtig interpretiert", erzählte sie damals. Vielleicht möchte sie so ja einfach nur ihre Privatsphäre schützen.

Erst im April dieses Jahres hat Sofía die Beziehung zu dem Arzt überhaupt öffentlich gemacht. Damals teilte sie in ihrer Instagram-Story ein Bild von ihm und ihrem bandagierten Knie nach einer OP. "Wenn ihr auch mal eine große Knieoperation bekommen solltet, stellt sicher, dass ihr einen heißen Arzt erwischt, der danach noch mit euch schläft! Lieb dich", schrieb sie dazu. Den ganzen Sommer über wurden die beiden dann beim Turteln erwischt. Egal, ob in Beverly Hills, Italien oder New York City – die beiden wirkten immer sehr verliebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Sofía Vergara und Justin Saliman

Anzeige Anzeige