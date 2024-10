Wann dürfen Kylie Jenners Kinder Social Media benutzen?

Kylie Jenners (27) Erziehungsmethoden sind strenger als erwartet! Die Mama von Tochter Stormi (6)und Sohn Aire (2) sprach mit Elle über eigene Social-Media-Profile ihrer Kinder. Sie hat dazu eine entschiedene Meinung: "So lange wie möglich keine sozialen Netzwerke." Schon jetzt soll Stormi nach Hause kommen und TikTok-Tänze können, von denen der Reality-TV-Star nicht weiß, woher die Kleine sie gelernt hat. Kylie wäre es am liebsten, wenn ihre Kinder keine sozialen Medien nutzen, "bis sie aus dem Haus sind."

Die Unternehmerin selbst postet gelegentlich Bilder von den beiden, doch möchte, dass sie und der Vater der Kinder, Travis Scott (33), die einzigen bleiben. In letzter Zeit löschte sie Social-Media-Apps oft von ihrem Handy, um in ihrem Leben präsenter zu sein. Deshalb könne der Keeping Up with the Kardashians-Star nicht mehr mit dem Internet Schritt halten. "Es ist anstrengend. Als ich noch rund um die Uhr gepostet habe, hatte ich keinen vollen Terminkalender. Ich habe nicht so viel gearbeitet, ich hatte keine Kinder und hatte einfach mehr Zeit. Wenn man nicht dreimal am Tag auf TikTok postet, fällt man zurück", klagte sie gegenüber dem Magazin.

Mittlerweile hält die 27-Jährige einen großen Teil ihres Lebens aus der Öffentlichkeit raus. Dazu gehört auch ihre Beziehung zu Timothée Chalamet (28), den sie angeblich seit Januar 2023 datet. Die beiden sollen ein glückliches Paar sein, doch gemeinsame Auftritte und Liebesbekundungen sind eine Seltenheit. "Ich denke, es ist wichtig, Dinge für sich zu behalten. Mir fällt es so schon schwer, Entscheidungen zu treffen, dazu dann die Meinung der ganzen Welt... das kann hart sein", erklärte Kylie der Zeitschrift.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, Ex-Paar

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet

