Ashton Kutcher und Mila Kunis genießen Baseball mit den Kids

Ashton Kutcher (46) und Mila Kunis (41) führten am Freitagabend eine ganze Riege von Promis an, die zum Auftakt der World Series in Los Angeles strömten, als die Baseballgrößen Yankees und Dodgers aufeinandertrafen. Das Hollywood-Traumpaar, das seit 2015 verheiratet ist, brachte seine Kinder, Tochter Wyatt Isabelle (10) und Sohn Dimitri Portwood (7), zum lang erwarteten Herbstklassiker mit, wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Im perfekt abgestimmten blau-weißen Dodgers-Partnerlook trug Ashton stolz seine Initialen auf dem Rücken, während auf Milas Rückseite "Kutcher" prangte. Ganz bodenständig wurde Ashton auch dabei gesichtet, wie er brav in der Schlange stand, um Snacks für die Familie zu besorgen – gänzlich unbeeindruckt von seinem Promistatus.

Nicht weit entfernt von den Kutchers sah man Jimmy Kimmel (56) von seinem Platz hinter der Yankees-Bank grinsen – ganz in der Nähe der Schauspieler Billy Crudup und Jason Bateman (55) sowie dem Red Hot Chili Peppers-Bassisten Flea. Auch Will Arnett und John Legend (45) waren auf den Tribünen anzutreffen, John hatte ebenfalls seine Kinder im Schlepptau. Obendrein ließ sich Rapper Lil Wayne (42) blicken und genoss das Spiel aus dem Fanblock heraus. Der Abend startete schwungvoll mit Country-Star Brad Paisley (51), der die Nationalhymne zum Besten gab, bevor Breaking Bad-Legende Bryan Cranston (68) das Publikum ordentlich anheizte.

Obwohl Mila und Ashton ihr Privatleben normalerweise lieber für sich behalten, gewährte die "Freunde mit gewissen Vorzügen"-Darstellerin kürzlich einen seltenen Einblick in die Beziehung der beiden Stars. In einem Interview mit E! News verriet sie das Geheimnis ihrer fast zehnjährigen Ehe. "Wir fühlen uns immer noch sehr jung, und ich glaube, genau das hält den Funken am Leben", schwärmte sie strahlend. Humor sei ein Schlüsselfaktor in ihrer Romanze: "Wir lachen über alles." Das bevorstehende große Jubiläum betrachtet sie dennoch gelassen: "Es sind erst zehn Jahre. Meine Eltern sind seit 50 Jahren zusammen – das ist lang!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und ihre Kids Dimitri und Wyatt mit NBA-Star Caitlin Clark

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, Schauspieler

Anzeige Anzeige