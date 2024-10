"Bares für Rares"-Händler zahlt 25.000 Euro für Pappkarton

Am Mittwochabend sorgte bei "Bares für Rares XXL", moderiert von Horst Lichter (62), eine ungewöhnliche Malerei für ein hitziges Bieterduell. Carolin Kantlehner und Kolja Schütz aus Frankfurt am Main präsentierten ein Gemälde, das auf einem abgerissenen Stück Karton gefertigt wurde. An den genauen Kaufpreis konnte sich das Paar nicht mehr erinnern, schätzte aber, das Bild 2008 für etwa 1.000 Euro in einer Frankfurter Galerie erstanden zu haben. Als die Expertise den Wert des guten Stücks mit bis zu 18.000 Euro bezifferte, war die Überraschung groß. In der anschließenden Auktionsphase ging es heiß her, bis Händler David Suppes (36) schließlich mit beeindruckenden 25.000 Euro das höchste Gebot abgab.

Der hohe Wert des Bildes ergab sich durch die Hand der japanischen Künstlerin Ayako Rokkaku (42). Obwohl sie zunächst keine künstlerische Karriere plante und nie eine klassische Ausbildung in diesem Bereiche absolvierte, hat sich die 42-Jährige inzwischen einen Namen in der zeitgenössischen Kunstszene gemacht. Ihre einzigartige Herangehensweise an Farbe und Form verleiht ihrer Kunst einen besonderen Charme, der sich inzwischen deutlich im finanziellen Wert ihrer Werke niederschlägt. Die ehemalige Karton-Besitzerin Carolin zeigte sich in der Show mehr als zufrieden mit dem Ausgang der Auktion und betonte, beim Kauf des Kunstwerks niemals damit gerechnet zu haben, damit eine lukrative Investition zu tätigen.

Ayako gilt als eigenwillige Künstlerin mit einem besonderen Stil, der stark von kindlicher Spontaneität geprägt ist. Sie malt überwiegend ohne Pinsel, direkt mit ihren Händen, was ihren Werken eine lebendige Textur und Intensität verleiht. Schon seit mehreren Jahren sind die Arbeiten der innovativen Malerin international gefragt, sodass Kunstwerke wie das von Carolin und Kolja zunehmend von Sammlern ins Visier genommen werden. Diese Episode bei "Bares für Rares" zeigt einmal mehr die faszinierende Dynamik des Kunstmarktes, wo nicht nur die Optik eines Objekts, sondern vor allem der Künstler, der dahintersteht, einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf einer Auktion haben kann.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DBeFYrdKrxJ/ Das 25.000-Euro-Gemälde der japanischen Künstlerin Ayako Rokkaku bei "Bares für Rares" 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Künstlerin Ayako Rokkaku im Dezember 2019 in Miami

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige