Cheyenne Ochsenknecht will Weihnachten ohne Papa Uwe feiern

Weihnachten ist das perfekte Fest für etwas gemütliche Zeit mit der ganzen Familie – allerdings nicht für alle. Cheyenne Ochsenknecht (24) hält es eher für unklug, ihren Papa Uwe (68) und dessen neue Frau Kirsten Viebrock an Heiligabend auf den Rest der Familie loszulassen. Die Reality-TV-Prinzessin verrät gegenüber Bild: "So ein großes Familien-Weihnachten mit uns und Papa und seiner Frau, das wäre keine gute Idee." Natascha Ochsenknecht (60), die bei dem Interview ebenfalls dabei ist, fügt erklärend hinzu: "Wir haben es so viele Jahre probiert, haben Uwe und seine Frau immer wieder eingeladen, aber es hat nie geklappt und irgendwann ist halt auch mal Schluss."

Dass Uwe trotzdem zur Familie gehört und sie "ja nicht so tun kann, als ob er nicht existiert", gibt Cheyenne gerne zu. Trotzdem wird der "Das Boot"-Star wohl keine weiteren Einladungen erhalten. Denn wie die Influencerin bereits gegenüber Gala preisgab, macht der 68-Jährige keine großen Anstalten seine Familie überhaupt zu sehen. "Das ist halt immer eine Sache der Prioritäten. Wenn er in seiner Freizeit lieber auf seinem Sofa auf Mallorca ist als bei uns, dann ist das so", meinte sie damals abgeklärt.

Doch Cheyenne scheint es auch ohne den Papa sehr gutzugehen. Immerhin führt sie ein aufregendes Leben in Österreich – dort lebt sie nämlich den Traum vom eigenen Bauernhof aus. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits (29) betreibt sie einen Hof mit über 400 tierischen Mitbewohnern, über die sie im Netz regelmäßig Updates gibt und weswegen sie sogar eine eigene Reality-TV-Show auf Sky bekommen hat. Im Interview mit Promiflash betonte die zweifache Mama auch, dass sie an ihrem Leben auf dem Land nichts vermisse. "Also hier fehlt uns auch an nichts", bekräftigte sie damals.

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, TV-Persönlichkeiten

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, auf ihrem Hof 2024

