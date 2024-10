Christina Haack geschockt von Joshs finanziellen Forderungen

Der Rosenkrieg zwischen Christina Haack (41) und Joshua Hall geht weiter. Seit ihrer Trennung richtet ihr Noch-Ehemann immer wieder horrende finanzielle Forderungen an die TV-Bekanntheit. Zuletzt war von 60.000 Euro die Rede, die er monatlich als Ehegattenunterhalt haben wollte – Ansprüche, die die dreifache Mama sprachlos machen. "Sie kann nicht glauben, dass dies derselbe Mann ist, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte", verriet ein Insider laut OK! Magazine.

Auch das Umfeld der 41-Jährigen soll schockiert sein: "Niemand kann sagen, wie tief Josh sinken wird, um an ihr Geld zu kommen." Nachdem ihr Ex sogar Ansprüche an ihr Anwesen in Tennesee angemeldet hatte, welches die Blondine verkaufen möchte, schien sie die Nase voll zu haben. In ihrer Instagram-Story machte sie ihrem Ärger Luft: "Weißt du noch, als du sagtest, du würdest mich oder meine Kinder nie bestehlen und du wärst einfach nur glücklich in einem Van und mit deinem Hund? Ich schätze, die Pläne haben sich geändert." Bei ihrer Hochzeit im Jahr 2022 verzichtete die wohlhabende Immobilienmaklerin auf einen Ehevertrag – eine Entscheidung, die sie inzwischen wahrscheinlich bereut.

Schon während ihre Beziehung noch intakt war, schien Geld stets ein Streitthema zwischen dem Paar gewesen zu sein. "Christina arbeitet hart und ist erfolgreich. Sie hatte das Gefühl, dass Josh nicht genug zum Haushalt beträgt", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Inzwischen hat die Social-Media-Bekanntheit auch wieder offiziell ihren Mädchennamen angenommen. Für Christina ist es nicht das erste Mal, dass sie ihren Nachnamen tauscht: Josh ist ihr dritter Ehemann, zuerst war sie mit Tarek El Moussa (43) verheiratet, anschließend gab die Ant Anstead (45) das Jawort.

Instagram / thechristinahall Christina Haack, TV-Bekanntheit

Instagram / thechristinahall Christina Haack im November 2020

