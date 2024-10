Fast nicht erkannt: So sah Realitystar Fabio Knez früher aus

Mit seinem einzigartigen Look ist Fabio Knez den Zuschauern seit seinem ersten TV-Auftrtitt bei Make Love, Fake Love in Erinnerung geblieben. Lange dunkle Haare, ein Schnauzbart und eine auffällige Brille. Das in Kombination mit seiner Größe und der breit gebauten Statur blieb im Kopf. Während er heute ein wenig an Superstar Apache 207 (27) erinnert, sah das bis vor ein paar Jahren noch ganz anders aus: Auf Instagram teilt Fabio nun eine Reihe von Bildern seiner Transformation. Darunter Aufnahmen, auf denen ihn einige Fans wohl nicht wiedererkannt hätten.

"Du musst nicht die Person bleiben, die du jetzt bist", schreibt der Realitystar unter seinen Beitrag. Der 31-Jährige ist sich sicher: "Es stehen dir viele Möglichkeiten offen, wenn du bereit bist, trotz Angst weiterzumachen, und deinen Träumen und Wünschen folgst, egal, was alle anderen sagen." Die älteren Bilder zeigen die TV-Bekanntheit mit kurzen Haaren, als Jugendlichen und bei der Arbeit in einer KFZ-Werkstatt. Darauf folgen aktuelle Aufnahmen: Fabio im Dschungelcamp, champagnertrinkend am Strand, gemeinsam mit seiner wunderschönen Freundin Darya Strelnikova (31) auf dem roten Teppich. Der Beitrag macht deutlich: Nicht nur äußerlich hat sich der Staubsaugerverkäufer ziemlich verändert – auch sein Leben ist heute nicht mehr das, was es vor ein paar Jahren noch war.

Vor allem die hübsche Blondine scheint das Leben des 31-Jährigen komplett auf den Kopf gestellt zu haben. Das zweite Format, in dem er sich als Single auf die Suche nach der großen Liebe gemacht hatte, verließ der Münchner gemeinsam mit Darya. Inzwischen liegt ihre Zeit bei Are You The One – Reality Stars in Love schon über ein Jahr zurück. Heute sind sie nicht nur glücklicher denn je, sie leben auch zusammen in einer Wohnung und lassen ihre Fans in ihrem YouTube-Format "Darya und Fabio: Zwischen Staub und Glamour" an ihrem Alltag teilhaben.

Instagram / fabioknez Fabio Knez vor ein paar Jahren

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova im August 2024

