So verführerisch wird Nicole Kidmans neuer Film "Babygirl"

Der neue Film "Babygirl" mit Nicole Kidman (57) könnte für ordentlich Furore sorgen! Der erotische Psychothriller feierte am 30. August 2024 seine Weltpremiere und thematisiert pikante Themen wie Macht, Kontrollverlust und verbotene Sehnsüchte. Neben Nicole übernehmen darin Harris Dickinson (28) und Antonio Banderas (64) die Hauptrollen. Im Interview mit Vanity Fair verriet die Oscar-Preisträgerin, dass diese Rolle eine der gewagtesten in ihrer Karriere sei: "Ich habe schon einige Filme gemacht, die ziemlich freizügig waren, aber nicht so wie dieser."

Im Mittelpunkt der Story steht Romy Miller, eine toughe Geschäftsfrau. Privat glücklich verheiratet und Mutter zweier Töchter, wird Romys Leben durch die Ankunft des jungen, provokanten Samuel in ihrer Firma auf den Kopf gestellt. Was als unschuldige Anziehung beginnt, entpuppt sich bald als leidenschaftliches Chaos, das Romy zwingt, ihre dominante Fassade fallen zu lassen und sich ihren tiefsten, dunkelsten Fantasien hinzugeben. Die Regisseurin, Halina Reijn, schrieb den Film mit Nicole im Hinterkopf. Sie wusste, dass die Romys Rolle eine Schauspielerin brauche, die furchtlos sei. Die "Eyes Wide Shut"-Darstellerin glänzt in der Rolle mit einer intensiven Performance, die die inneren Kämpfe und Widersprüche ihrer Figur zur Geltung bringt – und zeigt dem Zuschauer die zerbrechliche Seite einer Frau, die alles riskiert. An ihrer Seite: Antonio Banderas als charmanter, aber ahnungsloser Ehemann und Harris Dickinson als gefährlich verführerischer Praktikant.

"Ich weiß, dass wir eines erreicht haben: Wir haben einen wirklich heißen Film gemacht. Ich weiß nicht, ob er gut oder schlecht ist – das muss jeder für sich entscheiden – aber da bin ich mir sicher", erklärte Halina, die bereits mit "Instinct - Gefährliche Begierde" und "Bodies Bodies Bodies" internationale Erfolge feierte, in dem Gespräch mit einem breiten Lächeln. Der gesamte Cast strahlte bei der Premiere von "Babygirl" während der 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Die Hollywood-Ikone Nicole erschien in einem atemberaubenden Schiaparelli Couture Design mit einem geschnürten Korsett, einer strukturierten Taille, Paillettenfransen und kunstvoller Perlenstickerei. In diesem Look zog sie einige Blicke auf sich.

Getty Images Regisseurin Halina Reijn

Getty Images Antonio Banderas, Nicole Kidman, Harris Dickinson und Halina Reijn bei der Premiere von "Babygirl"

