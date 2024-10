Ring abgelegt: Ist die Ehe von Jessica Simpson etwa vorbei?

Jessica Simpson (44) wirft Fragen auf – ist etwa die nächste Hollywood-Ehe gescheitert? Die Sängerin wurde am Montag ohne ihren Ehering am Flughafen von Los Angeles gesichtet – und das nur drei Monate nach der Feier ihres zehnjährigen Ehejubiläums mit Eric Johnson (45). Die Sängerin, die mit dem ehemaligen NFL-Spieler drei Kinder großzieht, präsentierte sich in einem modischen Outfit, das aus einem tief ausgeschnittenen, gemusterten Slip-Kleid und einem Leopardenmantel bestand. Auffällig an ihrem Auftreten war jedoch vor allem eins: Von Jessicas Ehering fehlte jede Spur, wie Fotos von Daily Mail zeigen. Kriselt es zwischen ihr und ihrem Gatten etwa?

Ob Jessica und Eric sich tatsächlich getrennt haben, ist aktuell reines Rätselraten. Wirkliche Hinweise, dass es zwischen dem Ehepaar nicht läuft, gab es zuletzt nicht. Ein winziger Anhaltspunkt könnte allerdings sein, dass die "With You"-Interpretin schon seit einigen Monaten keine Fotos mehr mit ihrem Mann auf Instagram gepostet hat. Hingegen teilte Jessica munter Schnappschüsse mit ihren drei gemeinsamen Kindern – Maxwell Drew Johnson (12), Ace Knute Johnson (11) und Birdie Mae Johnson (5). Zum Schulbeginn im September posierte sie beispielsweise strahlend mit ihrem Nachwuchs – Eric fehlt auf den Bildern jedoch.

Jessica und Eric gaben sich im Juli 2014 das Jawort. Somit sind die beiden bereits seit zehn Jahren Mann und Frau. Nur rosig war in den vergangenen Jahren zwischen ihnen aber wohl nicht alles. So suchten sie sich sogar professionelle Hilfe deswegen. "Jessica und Eric sagen, dass die Paarberatung ihre Ehe wirklich gerettet und ihnen unschätzbare Lektionen fürs Leben erteilt hat", berichtete ein Insider gegenüber Life & Style im März. Ob das Ganze etwas gebracht hat oder ob ihre Ehe wirklich gescheitert ist, bleibt abzuwarten...

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2024

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson

