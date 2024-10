Nach der fünften Ehe: Datet Pamela Anderson jetzt wieder?

Pamela Anderson (57) hat in der Talkshow "The Drew Barrymore Show" offenbart, wie es um ihr Liebesleben bestellt ist. Als die 57-jährige Schauspielerin gefragt wurde, ob sie derzeit Single sei, antwortete sie verschmitzt: "Ja, nun, verschiedene Variationen von Single, schätze ich." Nach ihrer Trennung von Ehemann Dan Hayhurst Anfang 2022 konzentriert sich Pamela nun auf sich selbst und genießt das Leben in vollen Zügen. Sie erklärte, dass sie momentan nicht darüber nachdenkt, wieder zu daten.

Pamela fügte hinzu, dass sie eine "Liebesaffäre" mit dem Leben und sich selbst habe. "Ich lerne mich gerade besser kennen, und so werde ich später eine noch bessere Partnerin sein", betonte der einstige Baywatch-Star. Drew (49) zeigte großes Verständnis und teilte ihre eigenen Erfahrungen: "Manchmal, wenn ich sage, dass ich seit sieben Jahren Single bin, fragen sich die Leute, ob etwas mit mir nicht stimmt. Aber ich empfinde es genauso wie du." Drew fügte hinzu, dass das Single-Sein für sie sehr befreiend sei.

Die Liebesgeschichten von Pamela sind keineswegs alltäglich. Bekannt wurde sie durch ihre aufsehenerregenden Ehen, darunter mit dem Rockmusiker Tommy Lee (62), mit dem sie zwei Söhne, Brandon und Dylan, hat. Ihre turbulente Beziehung mit dem Rocker Kid Rock (53) und die zweimalige Vermählung mit Rick Salomon (55) sind nur zwei Kapitel in ihrem ereignisreichen Liebesleben. Mit Dan Hayhurst ist sie seit 2020 verheiratet – allerdings trennte sich das Paar 2022.

