Nominierungsschutz geklaut: Oliver Sanne erklärt die Wahl

In der sechsten Folge von Das Sommerhaus der Stars konnten Nachzügler Oliver Sanne (38) und seine Freundin Jil Rock ein Spiel für sich entscheiden. Um den Nominierungsschutz zu erhalten, mussten sie jedoch einem anderen Paar den Schutz entziehen. Entscheiden konnten sich der ehemalige Bachelor und die leidenschaftliche Sängerin zwischen Alessia Herren (22) und ihrem Partner Can sowie Gloria Glumac (32) und ihrem Partner Micha. Die Wahl fiel auf letzteres Pärchen. Im Promiflash-Interview erklären die beiden nun den Grund dafür: Da die Influencerin und der Barkeeper zuvor bereits des Öfteren Spiele für sich entschieden hatten, stuften sie die beiden als "gefährlich" ein. Doch es gibt noch einen weiteren Grund: "Hinzu kam der Fakt, dass ich mit Alessias Papa Willi Herren (✝45) sehr gut bekannt war und ich aus Respekt und Sympathie ihm gegenüber Alessia und Can schützen und verschonen wollte", erklärt Oliver.

Als Nachzügler hatten der 38-Jährige und seine Partnerin keinen leichten Stand. Schon beim Einzug hätten sie zu spüren bekommen, dass sie in der Promi-WG nicht erwünscht sind. "Man hat absolut gemerkt, dass der Großteil der Mitbewohner auch gerne auf uns verzichten würde. Begeisterung sieht anders aus", gestand Oliver im Gespräch mit Promiflash.

Seit seiner Zeit als Bachelor hat sich Oliver optisch stark verändert: Der Content Creator fällt nun durch seine massive Figur und seine stählernen Muskeln auf. Auch seine Tattoos stechen ins Auge. Oliver selbst ist jedoch total zufrieden mit seinem neuen Look, wie er in einem RTL-Interview klarmachte: "Ich fühle mich jetzt 1.000 Mal wohler. Jetzt gefalle ich mir viel, viel besser."

RTL Oliver Sanne und Jil Rock bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im Juni 2023

