Verfolgen die Sommerhaus-Neulinge Jil und Oliver einen Plan?

Als Nachzügler bei Das Sommerhaus der Stars hat man es nicht immer leicht – das wissen auch Oliver Sanne (38) und Jil Rock. Im Interview mit Promiflash erklärt das Paar, welche Strategie es hatte, um trotz der verspäteten Ankunft noch eine Chance auf den Sieg zu haben. Im Idealfall hätten der Ex-Bachelor und seine Partnerin gern einfach die Kandidaten nominiert, die ihnen am unsympathischsten waren. Doch gleich zu Beginn wurde ihnen zu verstehen gegeben, dass sie auf der Abschussliste ganz oben stehen. Also musste Plan B herhalten: "Es gibt schon so viele Gruppierungen und Allianzen, dass ein Fair Play ausgeschlossen ist und wir uns mit denen verbünden müssen, die uns am loyalsten entgegenstehen."

Mit diesem Plan waren Oliver Sanne und Jil Rock nicht wirklich zufrieden: "Wir hätten es uns anders gewünscht, aber leider ist die zweite Variante eingetroffen." Schon beim Einzug sei ihnen klar gewesen, dass die beiden als Neuzugänge in der Promi-WG unerwünscht waren. "Man hat absolut gemerkt, dass der Großteil der Mitbewohner auch gerne auf uns verzichten würde. Begeisterung sieht anders aus", erinnert sich Oliver im Gespräch mit Promiflash.

Die stärksten Konkurrenten seien für das Paar Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt. "Sie sind beide sportlich, intelligent und clever", erklären Oliver und Jil und fügen hinzu: "Dadurch, dass Raúl auch in der Allianz sein Standing hat, ist er zusätzlich gefährlich, weil er so natürlich den Support der anderen hat." Doch, ob es dabei bleibt? Wie das Stimmungsbarometer in der letzten Folge enthüllte, könnte die Zeit des Ex-GZSZ-Stars und seiner Freundin im Sommerhaus allmählich zu Ende gehen.

Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im Sommer 2022

RTL / Stefan Gregorowius Raúl Richter und Vanessa Schmitt, 2024

