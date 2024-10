Olivia Munn kämpft mit Schuldgefühlen nach ihrem Brustkrebs

Nach ihrem Kampf gegen den Brustkrebs spürt Olivia Munn (44) die Auswirkungen der Krankheit auf ihr Leben. In der "Today"-Show sprach sie am Mittwoch offen über die Gewissensbisse gegenüber ihren Kindern: "Es gibt eine Menge Schuldgefühle, die ich hatte und immer noch habe, weil ich so lange krank war und mit so vielen Operationen bettlägerig war." Anfangs dachte die Schauspielerin, dass sie nach ihren Operationen schnell wieder auf die Beine kommen würde, doch die Medikamente entkräfteten sie. Dadurch hatte sich die Zweifachmama oft müde gefühlt und konnte deshalb "nicht so oft da sein, ihren Sohn nicht so oft im Arm halten und nicht so oft auf den Spielplatz gehen."

Mittlerweile geht es der 44-Jährigen schon besser und sie hat mit ihren zwei Kindern alle Hände voll zu tun. Mit ihrem Mann John Mulaney (42) teilt Olivia den bald dreijährigen Sohn Malcolm und die im September geborene Méi, die das Paar durch eine Leihmutterschaft bekam. Ihre beiden Kinder lenken die "The Predator"-Schauspielerin von den Nebenwirkungen ihrer Medikamente ab. "Es geht mir also ziemlich gut", erzählte sie. Mit ihrem Onkologen versuche sie aktuell, Aktivitäten zu finden, die sie mit Malcolm und Méi machen kann. "Wir sind wirklich eng zusammen, haben viel Spaß und lachen die ganze Zeit, und John ist einfach der tollste Ehemann und Vater. Und so finden wir einen Weg, alles unter einen Hut zu bekommen", schwärmte sie von ihrer Familie.

Olivia hatte ihre Brustkrebsdiagnose im April 2023 erhalten und teilte dies der Öffentlichkeit ein Jahr später in einem emotionalen Post auf Instagram mit. Die "New Girl"-Darstellerin unterzog sich vier Operationen, darunter eine Mastektomie und eine Gebärmutterentfernung, und ist nach ihren Behandlungen krebsfrei. Während dieser Zeit war John ihr eine große Stütze. Seit 2021 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und im Juli dieses Jahres verkündete das Paar, dass sie im kleinen Kreise geheiratet haben.

Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn bei den Oscars 2024

