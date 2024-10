Prinz William und seine Kate könnten Thron bald übernehmen

Der britische Königspalast bereitet sich auf den Ernstfall vor. So treffen die Mitarbeiter zusammen mit Prinz William (42) offenbar Vorbereitungen für den Fall des Ablebens von König Charles (75). Ein Insider berichtete dazu gegenüber InTouch, dass der Gesundheitszustand des an Krebs erkrankten Regenten Anlass zur Sorge gebe. "Es ist kein Thema, über das man wirklich offen spricht. Aber jeder ist sich bewusst, dass Charles' Gesundheit nachlässt", behauptete die Quelle. Deswegen soll sich William angeblich intensiv darauf vorbereiten, den Thron seines Vaters zu übernehmen – auch seine Frau Prinzessin Kate (42) sei auf den Notstand eingestellt. "Die Realität ist, dass sie sich auf diese Eventualität vorbereiten und sich mental und praktisch darauf einstellen müssen", erklärte der Informant.

Charles ist mit seinen 75 Jahren nicht mehr der Jüngste. Zudem ist nicht bekannt, wie es um seinen gesundheitlichen Zustand steht. Bei öffentlichen Terminen beteuert der britische Monarch zwar immer wieder, dass es ihm gut gehe, doch Fakt soll auch sein, dass er sich täglich einer Krebstherapie unterzieht – auch auf Reisen. Das Thema einer möglichen Abdankung aufgrund seiner schlechten Gesundheit war in den vergangenen Monaten immer wieder ein Thema – offenbar auch bei seinem Sohn William und dessen Gattin Kate. "Das Letzte, was Kate und William tun wollen, ist, Charles zur Abdankung zu bewegen. Sie wollen, dass er so lange weitermacht, wie er körperlich dazu in der Lage ist", schilderte der Insider weiter. Doch die Realität spreche dafür, dass alle Beteiligten sich zwangsläufig früher damit auseinandersetzen müssen, dass Charles vielleicht nicht mehr allzu lange König sein wird.

Kate ist Anfang des Jahres nach einer OP am Bauch selbst mit einer Krebserkrankung konfrontiert worden. Doch die Quelle hebt hervor, dass Charles zufrieden ist, dass William eine so geeignete Partnerin gewählt hat: "Charles ist so glücklich darüber und weiß, dass die Monarchie in guten Händen ist." Das Ehepaar wird allgemein als bereit angesehen, die Bürden der Thronfolge zu tragen, wobei William sein Leben lang auf diese Rolle vorbereitet wurde. Kate hingegen zwar nicht, aber sie gilt nicht nur als die beliebteste der britischen Royals – zudem meisterte sie Termine, Staatsbesuche sowie den Umgang mit ihrer Krankheit mit Bravour.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige