König Charles wird auf Auslandsreise von Ärzten begleitet

Die erste Reise von König Charles (75) seit Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose Anfang des Jahres steht kurz bevor. Der Regent und seine Gattin Königin Camilla (77) planen, vom 18. bis 26. Oktober Australien und Samoa zu besuchen. Jetzt wird allerdings bekannt, dass das Ehepaar nicht ohne medizinische Versorgung seine Heimat verlässt – zwei Ärzte werden die beiden begleiten. Wie eine Quelle gegenüber Times erklärt, werden sich die Mediziner den berühmten Royals während ihres gesamten Trips anschließen.

Laut dem Bericht soll die königliche Reise "eine Reihe von Zugeständnissen beinhalten, um zu verhindern, dass [Charles] überlastet wird". Der 75-Jährige solle "während des Besuchs genau beobachtet werden", wie ein Insider aus dem Palast gegenüber dem Magazin verrät. Zudem enthüllt die Quelle auch, dass die Entscheidung getroffen wurde, die Krebsbehandlung des Monarchen zu unterbrechen und erst nach seiner Rückkehr wieder fortzusetzen. Dies geschieht wohl ausdrücklich "auf Anraten der Ärzte". Seit Februar dieses Jahres lässt sich Charles wöchentlich behandeln, sodass die vorgesehene Pause von der Therapie vorerst eine Ausnahme darstellt.

Der britische Royal sah sich bereits dazu gezwungen, seine Teilnahme an der UN-Klimakonferenz in Baku abzusagen, wie der Buckingham Palace kürzlich bestätigte. In einer öffentlichen Erklärung hieß es: "Die Teilnahme seiner Majestät, der derzeit wegen einer nicht näher bezeichneten Krebserkrankung behandelt wird, oder anderer Mitglieder der königlichen Familie an dem internationalen Treffen hängt von den Empfehlungen der Regierung ab."

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, britische Royals

Getty Images König Charles III. im September 2024

