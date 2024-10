Lisa Marie Presleys Tochter Riley litt unter berühmtem Namen

Riley Keough (35), die Enkelin des legendären Sängers und Schauspielers Elvis Presley (✝42), musste in ihrem Leben bereits einige schwere Schicksalsschläge und Herausforderungen bewältigen. Nach dem Tod ihrer Mutter Lisa Marie Presley (✝54) brachte sie die Stärke auf, ihre begonnene Autobiografie fertigzustellen, welche Einblicke in das Leben der berühmten Familie gibt. In einem neuen Interview mit stern reflektiert sie das Buch und die Schwierigkeiten als Nachkomme von Elvis. Die US-Amerikanerin schildert: "Der Druck, ein Presley zu sein, war für uns alle enorm."

Damit meint die 35-Jährige nicht nur die Erfahrungen von sich und ihrer Mutter, die im Januar 2023 im Alter von nur 54 Jahren an den Folgen einer Operation starb. Die Schauspielerin deutet mit ihrer Aussage auch an, wie sehr ihr verstorbener Bruder Benjamin Keough unter dem Vergleich mit dem "King of Rock'n Roll" litt: "Er war extrem sensibel. Er sah aus wie Elvis und wollte Musik machen, aber ich glaube, er fühlte, dass er dem Druck nicht gewachsen war." Er beging 2020 im Alter von nur 27 Jahren Suizid.

In ihren Memoiren "From Here to the Great Unknown" schrieb Lisa Marie, dass sie ihren Sohn nach dessen Tod noch für zwei Monate in ihrem Haus aufbewahrte. In den sozialen Medien sorgte dies für einen empörten Aufschrei. Riley erklärte im Gespräch mit People aber, dass ihre Mutter unter den damals gegebenen Umständen absolut richtig gehandelt habe: "Wir mussten nach Graceland kommen, und es war wirklich schwierig, weil es COVID war und wir nicht wussten, wer kommen würde, also gab es eine Menge Planung, die passieren musste."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presleys Kinder Riley und Benjamin Keough

Getty Images Lisa Marie Presley und Riley Keough im Oktober 2017