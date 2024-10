Süß: Paris Hiltons Sohn Phoenix feuert sie bei Auftritt an

Paris Hilton (43) erlebte einen rührenden Moment als Mutter: Die 43-jährige DJane und Society-Lady teilte ein bezauberndes TikTok-Video ihres 21 Monate alten Sohnes Phoenix (1), der sie während ihres Auftritts im Hollywood Palladium von zu Hause aus anfeuerte. In dem Clip ist zu sehen, wie der Kleine begeistert "Mama" ruft und nach dem Fernseher greift, auf dem ihre Performance übertragen wird. Paris schrieb dazu: "Habe gerade während einer kurzen Probenpause dieses süße Video bekommen. Ich bin zu Tränen gerührt, zu sehen, wie stolz ich meinen kleinen Jungen mache! Ich glaube, so fühlt es sich an, eine 'coole Mama' zu sein."

Zusätzlich zu Phoenix hat Paris auch eine elf Monate alte Tochter namens London mit ihrem Ehemann Carter Reum. Bereits im September teilte sie ein weiteres niedliches Video von Phoenix auf Instagram, in dem sie gemeinsam Ball spielen. "Sonntägliches Gekicher mit Baby P", schrieb sie damals in der Bildunterschrift und fügte hinzu: "Mein Herz schmilzt jeden Tag wegen meines kleinen Engelchens." In dem Video lacht Phoenix vergnügt, während er einen großen pinken Ball mit seiner Mama hin und her wirft. Zwischendurch schwenkte Paris die Kamera auch zu ihrer Tochter London, die umgeben von Spielzeug auf dem Boden saß.

Die Rolle als Mutter scheint Paris sichtlich zu genießen. Nach Jahren im Rampenlicht und einer Karriere als Reality-TV-Star, Sängerin und Geschäftsfrau konzentriert sie sich nun verstärkt auf ihre Familie. Mit ihrem Mann Carter, mit dem sie seit 2021 verheiratet ist, teilt sie häufig Einblicke in ihr Leben als zweifache Mutter. Ihre Fans freuen sich über die persönlichen Momente, die sie auf Social Media teilt, und es wird deutlich, wie sehr sie in ihrer neuen Rolle aufgeht.

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London, Ehemann Carter Reum und Sohn Phoenix

