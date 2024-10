Uwe Ochsenknecht offenbart: Er wuchs mit Prügelstrafen auf

Uwe Ochsenknecht (68) hat kürzlich ungewohnt tiefe Einblicke in seine Kindheit gegeben. Im Gespräch mit RBB verriet der Schauspieler, dass die Prügelstrafe in seinem Elternhaus noch gang und gäbe war, und fügte an: "Das war natürlich nicht angenehm, aber irgendwie durch Glück habe ich es geschafft, dass mich das Ganze nicht traumatisiert hat." Insbesondere sein Vater habe dafür gesorgt, dass er sich heute nur ungern an seine jungen Jahre zurückerinnert, da dieser stets mit strenger Hand herrschte. Bis ins Alter von 17 Jahren ertrug Uwe die Misshandlungen und zog schließlich aus, um in der Welt des Theaters seine neue Heimat zu finden.

Das intime Gespräch führte Uwe im Rahmen der Promotion für seinen neuen Kinofilm "Die Ironie des Lebens", in dem er einen alternden Comedian spielt, dessen Ex-Frau todkrank ist. Dazu erklärte der vierfache Vater, dass er den Tod nicht als Tabuthema behandeln möchte und er sich durchaus darüber im Klaren sei, dass das Leben irgendwann zu Ende geht. "Tatsache ist ja, dass der Punkt kommen wird", sagte er und fügte schmunzelnd hinzu: "Man muss sich halt immer wieder bewusst machen, dass Leben auch tödlich ist."

Seit rund vier Jahrzehnten zählt Uwe inzwischen zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Film- und Theaterwelt. Mit seinem Durchbruch in den 1980er-Jahren in "Das Boot" und seiner gefeierten Rolle in "Schtonk!" sicherte er sich nicht nur einen festen Platz in der Kulturlandschaft, sondern auch in den Herzen der Zuschauer. Ob als tiefgründiger Charakterdarsteller oder humorvoller Figureninterpret – immer wieder beeindruckt er mit seiner Wandlungsfähigkeit und zeigt in unterschiedlichsten Rollen seine besondere Präsenz, die das Publikum bis heute begeistert.

Getty Images Uwe Ochsenknecht, Schauspieler

