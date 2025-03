Cheyenne Ochsenknecht hat keinen Kontakt zu ihrem Vater Uwe

Cheyenne Ochsenknecht (24) hat kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater Uwe Ochsenknecht (69). Das enthüllt die TV-Bekanntheit nun in einem Q&A auf Instagram. Dort möchte ein neugieriger Fan von ihr wissen, warum man nie etwas von ihr und ihrem Vater sieht. "So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein", verrät die Diese Ochsenknechts-Darstellerin ehrlich. Nähere Details will sie dazu aber offenbar nicht verraten: "Mehr gibt's darüber nicht zu erzählen."

Zumindest eine Beziehung zu einem Familienmitglied scheint sich wieder gebessert zu haben: Seit einiger Zeit waren auch Cheyenne und ihr Bruder Jimi Blue (33) zerstritten. Nachdem er sich zuletzt aber wieder an die Familie angenähert hatte und sogar in der vierten Staffel der Familienserie zu sehen gewesen war, hat sich das Geschwisterpaar offenbar wieder ausgesprochen. Auf die Frage, mit wem aus ihrer Familie sie Kontakt hat, antwortet sie nämlich: "Natascha Ochsenknecht, Jimi Blue Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Das ist alles, was ich brauche."

Schon zuvor hatte Cheyenne angedeutet, dass ihr Verhältnis zu ihrem Vater derzeit nicht besonders gut ist. Bereits im Oktober gab sie in einem Gala-Interview zu, dass sie den Schauspieler "in letzter Zeit echt wenig" zu Gesicht bekomme. "Das ist halt immer so eine Sache der Prioritäten. Wenn er in seiner Freizeit lieber auf einem Sofa auf Mallorca ist als bei uns, dann ist das so", stichelte sie damals.

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, 2024

Anzeige Anzeige