Wegen Familienshow: Uwe Ochsenknecht schaltet Anwalt ein

Die Reality-TV-Serie "Die Ochsenknechts" erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Für die Dreharbeiten versammelt sich nahezu die ganze Familie und gibt einen Einblick in ihren Lebensalltag. Vater Uwe Ochsenknecht (69) möchte mit all dem allerdings nicht zu tun haben. Der Schauspieler war bisher nicht einmal in der Show zu sehen. Am 25. März soll nun die vierte Staffel von "Die Ochsenknechts" auf Sky starten. Auch in diesen Episoden soll von Uwe keine Spur sein – nichtsdestotrotz scheint eine Szene nicht zu seiner Zufriedenheit, weswegen der 69-Jährige laut Bild nun seinen Anwalt eingeschaltet hat. Wie das Magazin berichtet, habe er sich mit einem Anwaltsschreiben an den TV-Sender gewendet, der bereits veröffentlichte zur Show wohl nicht seinen Vorstellungen entspricht.

Anfang März wurde der Trailer zur neuesten Staffel von "Die Ochsenknechts" veröffentlicht. Darin zu sehen, wie Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) von seiner Tochter erzählt, Jimi Blue Ochsenknecht (33) den Weg zurück zur Familie findet, wie Natascha Ochsenknecht (60) mit einem möglichen Schlaganfall zurechtkommt und unter anderem auch, wie dankbar Tochter Cheyenne Ochsenknecht (24) für ihre Mama ist. "Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du mich praktisch allein großgezogen hast", meint die 24-Jährige mit Tränen in den Augen – und genau das soll Berichten zufolge Uwes Aufreger sein. Der "Die Ironie des Lebens"-Darsteller hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Sachverhalt geäußert. Sky bestätigte jedoch gegenüber Bild: "Sky Deutschland kann bestätigen, dass es vor dem Start der kommenden Staffel eine Kontaktaufnahme vonseiten Uwe Ochsenknechts gab."

Uwe und Natascha gingen seit 1993 gemeinsam durchs Leben. Ihre zwei Söhne Wilson und Jimi erblickten schon vor der Eheschließung das Licht der Welt. Im Jahr 2000 wurde dann Töchterchen Cheyenne geboren. Doch die Liebe der Eltern war nicht für die Ewigkeit bestimmt: 2009 gaben sie ihre Trennung bekannt, 2012 folgte die Scheidung und Medienberichten zufolge ein damit einhergehender Rosenkrieg, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zog. Heute hat Cheyenne nach eigenen Angaben keinen Kontakt zu ihrem Vater. "So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein", äußerte sie kürzlich auf Instagram.

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im September 2023

