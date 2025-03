Cheyenne Ochsenknecht will sich nicht mit Papa Uwe versöhnen

Cheyenne Ochsenknecht (24) hat einen endgültigen Schlussstrich unter die Beziehung zu ihrem Vater Uwe Ochsenknecht (69) gezogen. Im RTL-Interview verriet das Model: "Wir haben keinen Kontakt und ich glaube, das bleibt einfach so." Für sie scheint das Kapitel abgeschlossen zu sein, nachdem das Verhältnis über Jahre hinweg immer schwieriger geworden war. Bereits 2009, als ihre Eltern sich scheiden ließen und Uwe nach Spanien zog, habe der Kontakt stark nachgelassen. Der räumliche Abstand zwischen Deutschland und Mallorca war laut Cheyenne nur einer der Gründe für die wachsende Entfremdung.

Auch emotional sei Uwe kein verlässlicher Ansprechpartner gewesen. "Es war in dem Fall meine Mutter, der man sich wirklich anvertrauen kann und alles offenlegen kann", beschrieb die 24-Jährige ihre Kindheit im Gespräch mit dem Sender. Unterstützung in schwierigen Phasen fand Cheyenne zudem durch eine Psychologin. Heute wolle sie sich gänzlich von Menschen distanzieren, die ihr nicht guttun. "Weil ich einfach schon viel erlebt habe – auch viel Schlechtes. Ich möchte einfach für mich und meine Familie, für meine Kinder, für meinen Mann nichts Negatives an mich heranlassen", so die zweifache Mutter.

Mittlerweile hat sich die Tochter von Uwe Ochsenknecht ihr eigenes, glückliches Leben aufgebaut. Gemeinsam mit ihrem Partner und ihren beiden Kindern lebt sie auf einem Bauernhof im österreichischen Graz. Ihre Tochter Mavie kam 2021 zur Welt, ihr Sohn Matteo 2023. Von ihrem Vater habe sie in dieser Zeit insgesamt nur vier Besuche erhalten – für Cheyenne ein enttäuschendes Zeichen. Mit ihrem Rückzugsort auf dem Land scheint sie nun bewusst auf Ruhe und Harmonie zu setzen.

Getty Images Uwe Ochgsenknecht, Schauspieler

Stefanie Schumacher / Sky Deutschland Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

