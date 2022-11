"Schock": Sophie Wessex über die Geburt ihrer Tochter Louise

So privat erlebt man die Royals selten! 2003 durften Prinz Edward (58) und seine Frau Sophie (57) ihr erstes Kind, Lady Louise Windsor (19), auf der Welt begrüßen. Vier Jahre später machte Sohn James Viscount Severn (14) das kleine Familienglück komplett. Doch als 14. und 15. Platz in der britischen Thronfolge führen die beiden Geschwister ein recht unauffälliges Leben, das größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird. Jetzt enthüllte ihre Mutter allerdings private Details über die lebensbedrohliche Geburt von Louise!

Wie Hello! jetzt berichtete, kam Louise per Notkaiserschnitt auf die Welt: "Jedes Mal, wenn ich etwas sehe, das mit Frühgeborenen zu tun hat, erinnere ich mich [...] an den Schock über ihre Frühgeburt", offenbarte die 57-Jährige vor rund drei Jahren. Aber auch für die werdende Mutter selbst wurde die Geburt lebensgefährlich: Sie verlor aufgrund von inneren Verletzungen neun Liter Blut, woraufhin sie für 16 Tage von ihrem Baby getrennt in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Trennung von ihrem Erstgeborenen und ihre Genesung waren für die Gräfin sicherlich nicht einfach – glücklicherweise verlief die Geburt ihres zweiten Kindes reibungsloser: James Vater Edward verriet damals, dass die Geburt "viel ruhiger als beim letzten Mal" verlaufen sei und dass es seiner Frau "sehr gut" gehe. Außerdem beschrieb der Royal seinen Sohn "als süß und sehr kuschelig".

Getty Images Prince Edward, Lady Louise Windsor, Gräfin Sophie und James Viscount Severn

Getty Images Gräfin Sophie und Lady Louise Windsor im April 2014

Getty Images Gräfin Sophie und Prinz Edward bei der Geburt ihres zweiten Kindes 2007

