Nach Vorwürfen: Gérard Depardieu steht am Montag vor Gericht

Er gehört zu den gefeiertsten Filmstars Frankreichs – doch mittlerweile ist er nicht nur für seine vielen Rollen bekannt. Im März dieses Jahres wurden schwere Anschuldigungen gegen Gérard Depardieu (75) erhoben: Er soll 2021 eine Kollegin am Set des französischen Films "Die grünen Fensterläden" sexuell belästigt haben. Kurz darauf wurde er von polizeilichen Behörden festgenommen und auf die Wache gebracht. Er wies alle Vorwürfe von sich und beteuerte seine Unschuld. Das Magazin 20 Minuten berichtet, dass er sich am kommenden Montag aufgrund dieses Vorfalls vor Gericht verantworten muss.

Was genau sind die Anschuldigungen, gegen die Gérard ankämpfen will? Wie das Newsportal berichtet, soll der "Asterix & Obelix"-Star eine Bühnenbildnerin am Set brutal gepackt und anstößige Kommentare ihr gegenüber gemacht haben. Bild detaillierte den Vorfall bereits im Frühling. Gérard habe sie "an der Taille, am Bauch und bis zu ihren Brüsten" geknetet und ihr sexistische Beleidigungen entgegengeworfen. Angeblich mussten sogar seine eigenen Leibwächter dazwischengehen. Dieser Fall ist allerdings nur einer von vielen, in die Gérard aktuell verwickelt ist.

Gérards Karriere begann im Alter von 16 Jahren in einem Comedy-Theater. Mit dem Film "Cyrano de Bergerac" schaffte er im Jahr 1990 dann den großen Durchbruch. Diesen Sommer wollte er nach einer Schauspielpause sein großes Comeback feiern – doch seine Karriere scheint nun kurz vor dem Aus zu stehen.

Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler

Getty Images Emmanuel Macron, französischer Präsident

