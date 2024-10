Nicole Kidman vereinbarte Nackt-Klausel für diesen Kultfilm

Nicole Kidman (57) spielte mit ihrem früheren Mann Tom Cruise (62) im Filmklassiker "Eyes Wide Shut" ein Liebespaar. Die beiden Stars teilten einige intime Momente vor der Kamera, die allerdings an klare Bedingungen geknüpft waren. In einem Interview mit New York Times erzählt Nicole, dass der Regisseur Stanley Kubrick (✝70) vorhatte, Nacktszenen zu drehen. Davon war Nicole gar nicht so begeistert. Sie verrät, dass sie zu einem Kompromiss kamen: "Wir kamen zu einer großartigen Vereinbarung, die alles vertraglich regelte. Er würde mir jegliche Nacktszenen zeigen, bevor sie in den Film aufgenommen werden."

Die Hauptdarstellerin schwärmt davon, dass sie aufgrund der Abmachung ein gutes Gefühl hatte und sich sicher fühlte. Sie ergänzt zudem, was ihre persönliche Sorge war: "Ich wollte damit einfach sichergehen, dass ich nicht nackt dastehe und alle über mich lachen." Besonders viel Grund zum Lachen gibt es in dem Film insgesamt sowieso eher nicht. In dem Thriller spielt Nicole nämlich die Frau von dem Arzt Dr. Bill Hartford, verkörpert von Tom, deren Ehe jedoch in die Brüche geht. Im Laufe des Films wird Bill in die düsteren Machenschaften der elitären Oberschicht verwickelt. Zu diesen zählt auch ein Maskenball, auf dem reiche Männer ihre sexuellen Fantasien ausleben.

Obwohl der Film bereits im Jahr 1999 veröffentlicht wurde, sorgt er bis heute für reichlich Gesprächsstoff. Sogar Toms Tochter Suri Cruise (18) könnte die besagten Szenen ihres Vaters bald analysieren müssen. Sie studiert seit Kurzem Schauspiel und Tanz an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Dem Bericht von Daily Mail zufolge ist es wohl fester Teil des anspruchsvollen Lehrplans, einen Kurs namens "Stanley Kubrick und seine Filme" zu belegen, in welchem auch der Film Sex-Kult-Film behandelt wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Tom Cruise in "Eyes Wide Shut"

Anzeige Anzeige

ActionPress Suri Cruise, 2024

Anzeige Anzeige