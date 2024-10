So besessen war P. Diddy von Prinz William und Harry

Prinz William (42) und Prinz Harry (40) standen überraschend im Fokus einer Enthüllung von Rob Shuter, dem ehemaligen Pressesprecher von Sean "Diddy" Combs (54). Laut Rob war der Rapper regelrecht besessen von den beiden royalen Brüdern und lud sie wiederholt zu seinen berüchtigten Partys ein. In "Piers Morgan Uncensored" verriet der ehemalige Mitarbeiter des Musikmoguls, dass die Einladung ganze zehn Mal an die Royals überstellt wurde, sie dieser jedoch – glücklicherweise – nie gefolgt seien.

Rob gab in der Sendung mit Piers Morgan (59) an, in Diddy heute einen Schauspieler zu sehen, der nur nach außen den harten Bad Boy mimt, eigentlich aber kaum mit Zurückweisung umgehen kann. So habe ihn der Rapper mehrfach bedrängt, für ihn Kontakt zu den englischen Prinzen herzustellen. Seltsamerweise sei der 54-Jährige davon ausgegangen, dass dies für Rob aufgrund seiner britischen Herkunft kein Problem wäre. Der ehemalige Pressesprecher berichtete zudem von täglichen Anrufen und Nachrichten des Rappers, in denen dieser um Neuigkeiten über die Royals bat.

Abseits dieser Enthüllungen über seine Faszination für das britische Königshaus sieht es für Diddy aktuell düster aus: Die Zahl der Anklagen wächst weiter, während rechtliche Vertreter dafür kämpfen, ihn gegen Kaution freizubekommen – ein Vorhaben, das bisher dreimal gescheitert ist. Der Prozess gegen den ehemaligen Partykönig soll im Mai 2025 beginnen. Dabei geht es auch um die sogenannten Freak-Off-Partys, in deren Mittelpunkt verschiedenste illegale Aktivitäten gestanden haben sollen. Diddy versuchte sich laut Rob bei diesen Events immer wieder mit neuen Schichten der Gesellschaft zu vernetzen – manchmal jedoch offenbar ohne Erfolg.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

Getty Images P. Diddy, Rapper

