Trotz Ohnmacht: Selena Gomez holte sich ihre Musical-Rolle

Als Selena Gomez (32) für das Mafia-Musical "Emilia Pérez" vorsprach, wusste sie nicht, was auf sie zukommen würde. Auf der Premiere des Films erzählte sie The Hollywood Reporter von ihrer verrückten Audition: "Ich sang das Lied 'Bienvenida' in einem Schlafzimmer, der Regisseur Jacques (72) sagte zu mir, ich solle betrunken wirken, meine Schuhe durch die Gegend schmeißen und einfach verrückt spielen." Selena fuhr mit einer schockierenden Nachricht fort: "Ich tat es, und er sagte, ich solle noch verrückter werden. Ich stieg total darauf ein, stand auf den Möbeln und wurde ohnmächtig."

Nachdem Selena wie eine betrunkene Verrückte durch die Gegend tanzte und sich "die Seele aus dem Leib sang", fühlte sie sich geehrt, dass der Regisseur sie für die Rolle der Frau des Drogenbarons auswählte. Das unter dem Goldene-Palme-Gewinner Jacques Audiard produzierte Musical handelt von einem Kartellführer, der mithilfe einer Anwältin, gespielt von Zoe Saldana (46), seinen Tod vortäuschen möchte.

Schon jetzt wird der Film als "Film des Jahres" gehandelt, nachdem der Trailer im vergangenen Monat veröffentlicht wurde. Auch über einen möglichen Oscar-Gewinn wurde bereits gemunkelt. Selena äußerte sich dazu auf der Premiere folgendermaßen: "Ich mag es nicht, irgendetwas zu denken oder mich vorschnell zu äußern, also werde ich einfach sagen, dass ich so glücklich bin, dass die Leute es so aufnehmen, wie sie es tun."

Getty Images Selena Gomez bei den Emmy Awards im September 2024

Getty Images Zoe Saldana, Adriana Paz, Selena Gomez und Karla Sofía Gascón im September 2024

