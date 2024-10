Dolly Parton verzaubert an den Festtagen als "Weihnachtsoma"

Dolly Parton (78) sorgt jedes Jahr an Weihnachten als "Granny Claus" für festliche Stimmung bei ihrer Familie. Das verriet die Country-Ikone jetzt im Interview mit Good Housekeeping UK und führte aus: "Ich werfe mich jedes Jahr zu den Festtagen in mein Nikolauskostüm und komme mit einem Sack voller Geschenke durch den Kamin." Auch wenn viele der jüngeren Familienmitglieder inzwischen erwachsen seien, würden sie diese liebgewonnene Tradition nach wie vor einfordern. Dolly scherzte sogar darüber, dass sie eines Tages vielleicht einen Lift in den Kamin einbauen müsse, um dieses Ritual auch in einigen Jahren noch beibehalten zu können.

Zu Weinachten verwandelt sich jedoch nicht nur Dolly, sondern auch ihr Zuhause: Selbst wenn ihr Grundstück äußerlich zurückhaltend dekoriert bleibt, um nicht zu viele Blicke anzuziehen, werden die Innenräume regelmäßig zu einem wahren Winterwunderland umgestaltet. Im Interview schwärmte Dolly von Weihnachtsbäumen in jedem Raum und funkelnden Lichterketten, wohin das Auge reicht. Auch der Kleiderschrank der Sängerin könne bereits in der Vorweihnachtszeit mit festlich blinkenden Ohrringen, einer Rentierhalskette und batteriebetriebenen Pullovern aufwarten, deren aufgestickte Lichterketten auf Knopfdruck zu leuchten beginnen.

Abseits des bunten Festtagstreibens zeigt sich Dolly, die bereits seit 58 Jahren glücklich mit Ehemann Carl Dean (82) verheiratet ist, stets sozial engagiert. Erst kürzlich spendete sie eine Million Dollar für die Opfer des Hurrikans Helene, der auch ihren Heimatstaat Tennessee schwer traf. Während einer Pressekonferenz zu der Naturkatastrophe äußerte sich die 78-Jährige emotional über die Schäden in ihrer geliebten Heimat, die sie "ihre Berge, Täler und Flüsse" nannte und sprach den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. Gesten wie diese zeigen immer wieder Dollys tiefe Verbundenheit zu den Menschen und der Region, aus der sie stammt.

Kevin Winter/Getty Images Dolly Parton bei den jährlichen Screen Actors Guild Awards im Januar 2017

Getty Images Dolly Parton im November 2023

