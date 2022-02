Als erfolgreiche Sängerin und Songwriterin ist Dolly Parton (76) das Leben im Rampenlicht gewohnt. Vor allem aus der Country-Szene ist die erfolgreiche Musikerin und Chart-Stürmerin nicht mehr wegzudenken. Ihre Ehe mit Gatte Carl Dean hielt die “Jolene”-Interpretin seit Beginn ihrer Karriere jedoch stets aus der Öffentlichkeit heraus. Nun gab Dolly seltene Einblicke in ihr Privatleben und verriet das Rezept ihrer 56 glücklichen Ehejahre.

"Manche Leute werden einfach faul und stören sich an unwichtigen Dingen, wie den Toilettensitz oben zu lassen. Und wenn das das Schlimmste ist, worüber man sich Sorgen machen muss, ist man schon in Schwierigkeiten", schilderte Dolly in einem Interview mit Us Weekly. Um eine glückliche Ehe lange aufrecht zu erhalten, müsse man sich ihrer Meinung nach also immer wieder etwas Spannendes einfallen lassen. "Man findet kleine Wege", berichtete Dolly und verriet, dass sie ihren Ehemann zu seinem letzten Geburtstag mit einem speziellen Frühstück überrascht hat – dafür hat sich die 76-Jährige in ein heißes Playboy-Häschen-Kostüm für ihren Göttergatten geworfen.

Außerdem, schwärmte die Patentante von Miley Cyrus (29) von dem gemeinsamen Humor des Liebespaares. "Wir sind in der Lage, jedes Problem und jede Situation zu lösen, indem wir einen Witz darüber machen und es nicht zu schwer werden lassen", berichtete Dolly und ist sich sicher, dass sie beiden die perfekten Partner füreinander seien.

Getty Images Dolly Parton in New York, 2019

Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

