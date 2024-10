Eine eigene Insel: So verrückt beschenken sich die Weltstars

Die einen schenken einen Gutschein, die anderen eine ganze Insel – extravagante Geschenke sind in der Welt der Stars ganz normal. Angefangen mit Beyoncé (43): Sie entschied sich laut Hello dazu, ihrem Ehemann Jay-Z (54) einen Privatjet im Wert von 40 Millionen Euro zum Vatertag zu schenken. Ausgeglichen wurde das mit einem Geschenk für seine Frau. An ihrem Hochzeitstag schenkte Jay-Z Beyoncé eine Privatinsel. Auch Tom Cruise (62) griff auf einen Privatjet als Geschenk an seine Ex-Frau Katie Holmes (45) zurück. "Es ist wie Busfahren, nur schneller", betonte Katie.

Etwas verrückt wurde es bei einem Geschenk von Scarlett Johansson (39). Sie schenkte ihrem damaligen Ehemann Ryan Reynolds (48) ihren eigenen vergoldeten Weisheitszahn. Ganz raffiniert war ein Geschenk von David Beckham (49). Er gab seiner Frau Victoria (50) eine Weinflasche, versehen mit ihrem Namen. Was Victoria nicht wusste: Ihr gehörte ab diesem Zeitpunkt nicht nur die Flasche, sondern ein gesamtes Weingut im Napa Valley, welches ihr Mann in einem siebenstelligen Bereich für sie erstand. Zur Geburt seiner ersten Tochter investierte Keith Urban (57) 66.000 Euro für seine Frau Nicole (57) in einen Cartier-Trinity-Ring. Ein mit Diamanten und Smaragden besetztes Kreuz im sechsstelligen Bereich gab es zur Geburt ihres zweiten Kindes.

Auch Co-Stars zeigen alles andere als Geiz bei ihren Geschenken. Adam Sandler (58) schenkte jedem seiner vier Schauspielkollegen nach Drehschluss von "Kindsköpfe" einen Maserati im Wert von 230.000 Euro. Ein Chanel-Fahrrad bekam Jennifer Aniston (55) von ihrer Freundin und Friends-Kollegin Courteney Cox (60). Damit lässt es sich sicherlich gut schreiben: Robert Pattinson (38) besorgte für seine Ex-Freundin und Twilight-Co-Star Kristen Stewart (34) einen von 40 weißgoldenen Tibaldi-Bentley-Crewe-Füllern im Wert von 40.000 Euro.

Getty Images David und Victoria Beckham, Oktober 2023

Getty Images Adam Sandler und Kollegen, "Kindsköpfe" Premiere 2010

