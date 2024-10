Erster Todestag: Jennifer Aniston gedenkt Matthew Perry (†)

Am 28. Oktober 2023 erreichte die Welt eine traurige Nachricht: Matthew Perry (✝54) war im Alter von 54 Jahren an einer Überdosis verstorben. Ein Jahr nach seinem Tod erinnert nun Jennifer Aniston (55) an den Friends-Star und macht deutlich, dass ihr der Verlust weiterhin nahegeht. Die Schauspielerin veröffentlicht eine Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit Matthew sowie mit dem Cast der beliebten US-Sitcom zeigen. Viele Worte braucht ihr Instagram-Beitrag nicht: "Ein Jahr", schreibt sie und verlinkt das Profil der "Matthew Perry Foundation", die sich mit der Unterstützung von Suchtkranken beschäftigt.

Neben der 55-Jährigen machen auch Fans mit Kommentaren deutlich, dass sie der Tod des Schauspielers weiterhin bewegt. "Es ist immer noch so schwer zu glauben", erklärt ein Nutzer unter ihrem Post. Ein anderer merkt an: "Er wird immer etwas Besonderes sein und wir werden ihn immer in unseren Herzen behalten." Darüber hinaus erhält Jennifer auch viel Unterstützung. "Jen Ani, er ist ein wunderschöner Engel geworden und wacht über dich! Er hat dich sehr geliebt. Ich sende Liebe", betont ein Nutzer voller Emotionen.

Matthew wurde im Oktober vergangenen Jahres tot in seinem Whirlpool aufgefunden. Der 54-Jährige hatte im Laufe seines Lebens immer wieder mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt und verstarb laut dem Obduktionsbericht an einer Überdosis Ketamin. Da sein Tod in den darauffolgenden Monaten aber einige Fragen aufwarf, wurden Ermittlungen eingeleitet und einige seiner Ärzte vor Gericht gebracht. Wie Fox59 berichtete, schien im vergangenen August ein Durchbruch gelungen zu sein: Dr. Mark Chavez bekannte sich schuldig, einige Fehler begangen zu haben. Nun könnten ihm zehn Jahre Gefängnis drohen.

Instagram / jenniferaniston Matthew Perry und Jennifer Aniston am Set von "Friends"

Getty Images Matthew Perry und Jennifer Aniston

