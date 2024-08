Amal und George Clooney strahlen bei Filmfestival in Venedig

Auch am dritten Tag der Filmfestspiele von Venedig überzeugen die Stars in ihren glamourösen Red-Carpet-Looks. George Clooney (63) und seine Frau Amal Clooney (46) ziehen bei ihrem Auftritt alle Blicke auf sich. Der Schauspieler und die Anwältin laufen Hand in Hand durch die sonnige Lagunenstadt, wobei George in einem eleganten Outfit aus weißer Hose und einem dunklen Poloshirt und Amal in einem auffälligen gelben Minikleid strahlen. Das Paar wird am Sonntagabend die Premiere von Georges neuem Film "Wolfs" besuchen, wo der Hollywoodstar an der Seite von seinem guten Freund Brad Pitt (60) auf der Leinwand zu sehen ist.

Für noch mehr Glamour bei den venezianischen Filmfestspielen sorgt Nicole Kidman (57). Die "A Family Affair"-Darstellerin, die sich in ein schwarzes, sommerliches Midikleid und weiße Kitten-Heels geworfen hat, ist dort, um ihren neuen erotischen Thriller "Babygirl" zu promoten. Sie schlüpft in dem Streifen in die Rolle einer New Yorker Geschäftsfrau, die eine gefährliche Affäre mit ihrem jüngeren Praktikanten beginnt.

An den ersten beiden Tagen begeisterten unter anderem große Hollywoodstars wie Sigourney Weaver (74), Tim Burton (66), Jenna Ortega (21) und Angelina Jolie (49) die Fans mit ihrer Anwesenheit bei den 81. Filmfestspielen in Venedig. Auch die australische Produzentin Cate Blanchett (55) war vor Ort und besuchte die Premiere des neuen Horrorfilms "Beetlejuice Beetlejuice" sogar gemeinsam mit ihrer Tochter Edith. Auf dem roten Teppich am Abend erschien Cate dann allerdings ohne die Neunjährige – in einer metallisch glänzenden Robe, die die Beauty perfekt in Szene setzte.

Getty Images Nicole Kidman bei den Filmfestspielen in Venedig

Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin und Produzentin

