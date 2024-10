"Hochzeit auf den ersten Blick": Sie sagen als erstes Ja

Bei Hochzeit auf den ersten Blick haben Pia und Toni als erstes Paar der neuen Staffel den Bund fürs Leben geschlossen. In einer emotionalen Zeremonie trafen die beiden vor dem Traualtar das erste Mal aufeinander und besiegelten schließlich mit einem Kuss ihre Ehe. Die Freude und der Nervenkitzel waren ihnen dabei deutlich anzumerken – insbesondere Toni, der sichtlich nervös zum Altar lief. In Interviews nach der Trauung sprachen beide über ihre ersten Eindrücke: Pia war von Tonis charmanter Nervosität angetan: "Ich habe um mich herum gar nichts wahrgenommen, außer ihn. Es war schon schön und er hat mich in seinen Bann gezogen." Auch Toni war von Anfang an hin und weg: "Sie gefällt mir, mich spricht ihr Äußeres an, sie hat ein nettes Lächeln und hat schöne Augen, die sind mir sofort aufgefallen."

Die Experten der Show waren von Anfang an überzeugt, dass Pia und Toni ein perfektes Match sind und erklärten in der Sendung, was die beiden so gut harmonieren lässt. "Er [Toni] wünscht sich eine Frau, die genauso liebevoll ist, die bereit ist, viel zu geben, die hilfsbereit ist, die ihr Herz am rechten Fleck hat. Und da muss ich sofort an Pia denken", erklärte Beate Quinn in der Expertenrunde. Ihre Aussage wurde auch von Markus Ernst, dem Mann der Zahlen, gestützt: Bei der Auswertung des Beziehungstests haben Toni und Pia identische Werte – in den Kategorien Liebe und Bindung sind diese sogar exakt gleich. "Sie sind sozial ähnlich begehrenswert. Das heißt, sie sind ähnlich attraktiv, sie haben einen ähnlichen sozialen Status, sie leben auch ähnlich und haben ähnliche Werte", fasste Sandra Köhldorfer (43) die Kompatibilität der beiden zusammen.

In der kommenden Folge dürfen sich die Zuschauer auf die Flitterwochen des frisch vermählten Paares freuen, die sie in das ferne Japan führen werden. Dort haben Pia und Toni die Gelegenheit, sich fernab des Alltags näher kennenzulernen und gemeinsame Erlebnisse als Ehepaar zu sammeln. Dann werden die gespannten Fans der Sendung auch herausfinden, ob sich zwischen ihnen echte Liebe entwickeln kann. Sexualtherapeutin Beate ist zumindest zuversichtlich: "Mein erster Eindruck von Toni und Pia ist sehr gut, es ist offensichtlich, sie gefallen sich, sie finden sich sympathisch. [...] Man muss jetzt erst einmal gucken, wie sich das entwickelt, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Pia, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Joyn / Christoph Assmann Toni, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

