Jennifer Garner und Sohn genießen Gruselspaß im Geisterhaus

Jennifer Garner (52) hat kürzlich auf Instagram ein amüsantes Video geteilt, in dem sie ihre Abenteuer in einem gruseligen Halloween-Geisterhaus festhält. Die 52-jährige Schauspielerin war übers Wochenende mit ihrem 12-jährigen Sohn Samuel (12) unterwegs, während sie die schaurige Kulisse mit ihrer Kamera dokumentierte. In der humorvollen Aufnahme ist Jennifer zu hören, wie sie vor Schreck kreischt und die Geister anfleht, sie in Ruhe zu lassen. Mit einem Augenzwinkern ruft sie sogar: "Ich bin nicht die, die ihr wollt. Nehmt meinen Sohn!", während Samuel scherzhaft darüber klagt, dass seine Mutter seine Hand breche.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Deadpool & Wolverine-Darstellerin ihre humorvolle Seite auf Social Media zur Geltung bringt. Zuvor hatte sie bereits Videos geteilt, in denen sie auf witzige Weise Alltagssituationen erlebt. So zeigte sie sich in einem Video mit einer Maske, die das Gesicht ihrer Katze Moose darstellt, um deren Geburtstag zu feiern. Während ihrer jüngsten Geisterhaus-Tour hörte man die US-Amerikanerin wiederholt "Ich sehe dich" rufen, während sie sich bemühte, den Schreckgestalten auszuweichen. Das Video endet damit, dass Jennifer bestätigt: "Das war sehr effektiv."

Jennifer und ihr Ex-Mann Ben Affleck (52) teilen sich das Sorgerecht ihrer drei Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel. Trotz ihrer Bekanntheit bemüht sich die Schauspielerin, ihren Nachwuchs weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. In der Vergangenheit sprach Jennifer offen darüber, wie sie ihre Kinder erzieht und eine Balance zwischen Beschützerinstinkt und Freiheit findet. Sie erlaube ihnen die Nutzung sozialer Medien nicht und ihre älteste Tochter Violet sei dafür, ihrer Meinung nach, sogar "dankbar".

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

