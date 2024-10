Stolze Mama: Jennifer Garner unterstützt Fin bei neuem Look

Fin Affleck (15), das gemeinsame Kind von Ben Affleck (52) und Jennifer Garner (52), scheint sich im Moment durch verschiedene Looks zu probieren. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man den Teenie, wie er am Wochenende mit seiner Mutter in Los Angeles unterwegs ist. Dabei zeigt nicht nur Jennifer, was für eine entspannte Mama sie ist, auch Fins Styling überzeugt auf ganzer Linie: Die Haare trägt der Promi-Spross inzwischen schwarz und kurz – an diesem Tag lässig à la James Dean (✝24) nach hinten gegelt. Als Outfit wählte Fin eine Retro-Sportjacke, eine blaue Jeans mit Cargotaschen und dazu trendige Sneaker. Die beiden genießen sichtlich ihren gemeinsamen Bummel, während Jennifer stolz den Arm um ihr Kind legt.

Frisurentechnisch scheint sich Fin momentan nicht festlegen zu wollen – in den vergangenen Monaten sah man den Teenager immer mal wieder mit unterschiedlicher Haarpracht. Erst lang und dunkel, dann "Pretty in Pink". Bei der Abschlussfeier von Schwester Violet Affleck (18) erschien Bens mittleres Kind schließlich mit feuerroter Igelfrisur und stach zwischen dem Rest der Familie deutlich hervor. Die optischen Veränderungen scheinen für die geschiedenen Eltern aber überhaupt kein Problem zu sein – bei gemeinsamen Auftritten zeigen sie immer wieder, dass sie ihr Kind bei allen Entscheidungen unterstützen.

Frisur und Outfits sind aber nicht die einzigen Veränderungen in Fins Leben. Bis vor wenigen Monaten hörte der Nachwuchs der Hollywoodstars nämlich noch auf seinen Geburtsnamen Seraphina. Bei der Beerdigung von Jennifers Vater im vergangenen April wurde die Namensänderung offiziell bekannt gegeben. "Hallo, mein Name ist Fin Affleck", begann das Enkelkind eine rührende Rede für seinen Großvater.

Anzeige Anzeige

MEGA Fin Affleck und Emme Maribel Muñiz im Februar 2024

Anzeige Anzeige

MEGA / Jose Perez Fin Affleck in New York, August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige