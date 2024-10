Melania Trump unterstützt Donald bei Wahlkampfveranstaltung

Gut eine Woche vor der US-Präsidentenwahl kam es zu einem überraschenden Auftritt von Melania Trump (54): Die ehemalige First Lady unterstützte ihren Ehemann Donald Trump (78) bei einer Wahlkampfveranstaltung im Madison Square Garden in New York. Es ist der erste Wahlkampfauftritt der Mutter eines Sohnes im Wahlkampf 2024. Für das Event schlüpfte das ehemalige Model in ein elegantes Kleid im Zebramuster, das sie mit schwarzen Pumps kombinierte. Bei dem Event präsentierten sich die beiden sehr innig und hielten sogar Händchen – zuletzt ein eher seltener Anblick.

Nicht nur mit ihrem Ehemann posierte Melania fleißig: Ein Foto zeigt sie sichtlich glücklich mit Techunternehmer Elon Musk (53) und dessen kleinen Sohn. In den sozialen Medien reagieren Fans begeistert auf Melanias Auftritt. "Sie sah absolut umwerfend aus" oder "Melania Trump, die schönste First Lady aller Zeiten", lauten zwei der begeisterten Kommentare auf X.

Melania und Donald gaben sich 2005 das Jawort. Etwa ein Jahr später erblickte dann ihr gemeinsamer Sohn Barron Trump (18) das Licht der Welt. Die Ehe der beiden wird des Öfteren kritisch von der Öffentlichkeit beäugt, da das Paar selten gemeinsam auftritt und Melania oft wie versteinert wirkt. In einem Interview mit Fox News gewährte die 54-Jährige jüngst aber intime Einblicke in ihre Ehe und verriet, dass sie an ihrem Mann vor allem Charaktereigenschaften wie "seinen Humor, seine Persönlichkeit [und] seine Freundlichkeit" schätze.

Twitter / MELANIAJTRUMP Melania Trump mit Elon Musk und seinem Sohn

Getty Images Donald Trump und Melania Trump

