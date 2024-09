Melania Trump verrät Details zu ihrer Beziehung mit Donald

Melania Trump (54) gab ihr letztes öffentliches Interview vor etwa zwei Jahren. Anlässlich der baldigen Veröffentlichung ihrer Memoiren im Oktober brach die ehemalige First Lady ihr Schweigen und schlug gegenüber Fox News ungewöhnlich private Töne an. Unter anderem plauderte Melania einige bisher unbekannte Details über die Anfänge ihrer Beziehung mit Ehemann Donald Trump (78) aus. In dem Gespräch gab die Slowenin preis, dass ihr erstes Date mit dem Unternehmer alles andere als konventionell gewesen sei: Statt ganz klassisch in ein Restaurant zu gehen, nahm Donald sie mit zur Besichtigung eines Grundstücks, das er kaufen wollte. Auf dem Weg dorthin haben die beiden über eine Stunde ohne jegliche Ablenkung im Auto gesessen. "Keine anderen Geräusche, keine anderen Menschen", erinnerte sich Melania und ergänzte: "Zu der Zeit war er bereits als Prominenter bekannt. Deshalb war es sehr schön, nur mit ihm allein zu sein."

Melania betonte, dass sie Donalds damalige Zukunftsträume geliebt habe. "Und die Verbindung, die wir hatten. Es war etwas ganz Besonderes", fügte sie hinzu. Auch ihre Verlobung mit dem Politiker rief sich das ehemalige Model in dem Interview noch einmal in Erinnerung. "Es war mein Geburtstag. Und es war die Met Gala. Alles an einem Abend", merkte Melania an und erzählte weiter: "Wir waren schon zu Hause, beide in Gala-Outfits. Dann hat er den Antrag gemacht." Bis heute seien es vor allem Charaktereigenschaften wie "sein Humor, seine Persönlichkeit [und] seine Freundlichkeit", die die 54-Jährige an ihrem Partner schätze.

Melania und Donald lernten sich 1998 kennen und lieben. Nach einer kurzen Beziehungspause in den frühen 2000er-Jahren hielt der ehemalige US-Präsident 2004 um Melanias Hand an. Im Januar 2005 gaben sich die beiden bei einer fulminanten Feier in Palm Beach das Jawort. Etwa ein Jahr später erblickte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs, Barron (18), das Licht der Welt. Für Melania war es das erste Kind, für den 78-Jährigen bereits das fünfte. Aus seinen früheren Ehen mit Marla Maples (60) und Ivana Trump (✝73) stammen Donalds Kinder Ivanka (42), Donald (46), Tiffany (30) und Eric (40).

Getty Images Donald und Melania Trump, 2005

Getty Images Barron, Donald und Melania Trump in Washington, November 2019

