Mit diesen gesundheitlichen Problemen kämpft Til Schweiger

Seit Monaten sind die Fans in großer Sorge um Til Schweiger (60). Der Filmemacher hat mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer Blutvergiftung können die Ärzte die Amputation seines Beines nur knapp verhindern. Wegen der Sepsis kann er auch angeblich derzeit nicht am Herzen operiert werden. Zudem schocken immer wieder Augenzeugenberichte, die ihn in schlechter Verfassung am Flughafen in Palma sichten. Mehr dazu erfahrt ihr im Video.

Anzeige Anzeige