Neue "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer stehen fest

Auch in diesem Jahr suchen Bauern und Bäuerinnen auf der ganzen Welt bei Bauer sucht Frau International die große Liebe. Nun stehen die Kandidaten der siebten Staffel fest: Wie RTL berichtet, wünscht sich die 41-jährige Pferdeliebhaberin Carmen aus Indonesien ihren Partner fürs Leben. Jahrelang pendelte die Dreifachmama zwischen Deutschland und Bali hin und her, bis sie vor 18 Jahren endgültig auswanderte – seitdem betreibt Carmen auf der Insel eine kleine Pferderanch. Und auch der 29-jährige Björn, der bereits in der vierten Generation deutschstämmiger Auswanderer in Namibia lebt, will sich endlich wieder verlieben: Nach einer 15-jährigen Beziehung, die vor etwa fünf Monaten endete, wünscht sich der Rinderfarmer jetzt eine Frau an seiner Seite, die nicht zu introvertiert aber auch nicht zu laut und aufgedreht ist.

Winzer Roger hat sein Zuhause auf Teneriffa gefunden – jedoch fehlt dem 60-Jährigen noch seine Traumfrau. Der gebürtige Luxemburger hat bereits drei Kinder und war einmal verheiratet. Seit drei Jahren ist er geschieden und seit einem Jahr Single – die große Liebe fand er bislang nicht. Seit dem Tod seiner Frau 2011 lebt Olaf in Portugal: Dort gründete er einen Pferderettungsverein. Die Begeisterung für die Tiere möchte er mit seiner potenziellen Partnerin teilen, ebenso wie die Leidenschaft fürs Segeln. Auch Landwirt Martin, der seit zwei Jahren in der Toskana lebt, möchte wieder auf Wolke sieben schweben: Er wünscht sich eine Partnerin, mit der er auf Reisen gehen und eine Familie gründen kann.

Ebenso eine Frau an seiner Seite möchte Marco, der aus einer deutschstämmigen Familie in Namibia stammt: Der Holzkohleproduzent geht schon seit einigen Jahren als Single durchs Leben und sucht nun eine Partnerin, die gemeinsam mit ihm die Natur genießt. Farmerin Annette zog vor rund zehn Jahren nach Kanada und züchtet seither Hühner und Ziegen. Nach drei Kindern und zwei gescheiterten Ehen will die 59-Jährige nun einen Partner an ihrer Seite, der mit ihr das Leben auf der Farm genießt. Die vier Jahre jüngere Iris, die seit 2000 in den USA lebt, ist bereit für ihren Mr. Right: Die Tierschützerin sucht bei "Bauer sucht Frau International" einen Mann, der mit ihr ihre Leidenschaft für den Tierschutz teilt.

RTL Carmen, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin

RTL Björn, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

RTL Roger, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

RTL Olaf, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

RTL Martin, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

RTL Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

RTL Anette, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin

RTL Iris, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin

