Serie "Building the Band" liegt nach Liam Paynes Tod auf Eis

Mit "Building the Band" wollte Netflix eine Art Castingshow aufbauen, um eine neue Band auf die Beine zu stellen. Auch Liam Payne (✝31) sollte als Mentor mit dabei sein – doch nach seinem Tod legt das Streamingportal jetzt eine Pause ein. "Netflix will sich mit Liams Familie zusammensetzen, wenn die Zeit reif ist, um über die Serie zu sprechen und darüber, wann sie veröffentlicht werden könnte", erklärt eine Quelle gegenüber US Sun. Das Projekt liege derzeit aus Rücksicht auf die Familiensituation auf Eis. Liam soll aber dennoch weiterhin Teil des Formats sein: "Es gibt keine Eile und keinen Druck, die Serie zu veröffentlichen. Es wäre einfach eine schöne Hommage an Liam und würde ihn in den Monaten vor seinem Tod von seiner besten Seite zeigen."

Für "Building the Band" wurden drei Liveshows gefilmt, in denen vier Mentoren 50 jungen Musikern zur Seite stehen. Neben Liam waren auch Nicole Scherzinger (46), Kelly Rowland (43) und AJ McLean (46) daran beteiligt. Alle vier haben eigene Erfahrungen mit Bands – so sang Nicole lange für die Pussycat Dolls, Kelly war Mitglied von Destiny's Child, AJ gehörte zu den Backstreet Boys und Liam bekanntermaßen zu One Direction. Laut Netflix handle es sich um eine "wirklich einzigartige Wettbewerbsshow, in der es beim Aufbau der perfekten Band vor allem um die Chemie geht". Bei seinen Kollegen konnte wohl vor allem Liam Eindruck hinterlassen. "Liam ist absolut witzig. Ich wusste nicht, wie witzig er ist, aber jetzt, da ich ihn kennenlerne, merke ich, er ist so cool", schwärmte Kelly im Interview mit People.

Liam starb vor wenigen Wochen nach einem Sturz von seinem Hotelzimmerbalkon in Argentinien. Zu den genauen Umständen ist bisher nichts bekannt, aber Augenzeugen berichteten, dass der Sänger zuvor in der Hotellobby gewütet habe. Vergangenen Montag wurde ein Teil des toxikologischen Berichtes veröffentlicht, der nach seinem Ableben durchgeführt wurde. Wie ABC News berichtete, hatte Liam demnach sogenanntes "pinkes Kokain" im Körper. Dabei handelt es sich um ein Gemisch aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA. Zusätzlich soll er Kokain, Benzodiazepin und Crack zu sich genommen haben. Die exakte Todesursache ist aber noch nicht bestätigt.

Kelly Rowland bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

Liam Payne, Musiker

