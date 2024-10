Autopsie zeigt: Liam Payne nahm Gemisch aus mehreren Drogen

Liam Paynes (✝31) Tod löste Bestürzung auf der ganzen Welt aus. Nun ist mehr zu den tragischen Umständen seiner letzten Stunden bekannt. Laut ABC News stehen erste Ergebnisse eines toxikologischen Tests fest. Demnach hatte der Musiker "pinkes Kokain", ein Gemisch aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA in seinem Körper. Außerdem wurde festgestellt, dass das One Direction-Mitglied Kokain, Benzodiazepin und Crack eingenommen hatte. Quellen der Nachrichtenorganisation zufolge soll auch ein Rohr aus Aluminium in seinem Hotelzimmer gefunden worden sein, das zur Einnahme der Drogen verwendet wurde.

Bis die Autopsie vollständig beendet ist, was weitere 10 bis 15 Tage dauern könnte, muss der Leichnam des 31-Jährigen in Argentinien bleiben. Sein Vater Geoff befindet sich inzwischen in Buenos Aires und plant, seinen Sohn auf seiner letzten Reise zu begleiten. "Liams Angehörige wollen ihn einfach nur nach Hause bringen. [...] Es gibt keine direkten kommerziellen Flüge zwischen Buenos Aires und London, aber sie wollen natürlich, dass der Flug so wenig Zwischenstopps und Unterbrechungen wie möglich hat", verriet eine Quelle gegenüber Mirror.

Derweil machen immer mehr Freunde und Familienmitglieder des "Teardrops"-Interpreten ihre Trauer öffentlich bekannt. Seine ältere Schwester Ruth Gibbins schrieb am Samstag auf Instagram: "Liam, mein Kopf platzt bei dem Versuch zu begreifen, was passiert ist. Ich verstehe nicht, wohin du gegangen bist. Ich möchte einfach zu deinem Haus fahren, laute Musik hören und dich da sitzend finden, wie du einen Song schreibst."

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im August 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / roo0990 Liam Payne mit seiner Schwester Ruth

Anzeige Anzeige